大專與高中職信託競賽登場 參賽者今年暴增

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「高中職信託知識競賽」與「大專生信託創意發想競賽」決賽8日、22日登場！信託公會秘書長呂蕙容8日指出，今年第二屆競賽的籌辦是由致理科技大學財務金融學系規劃，賽前講習有18場、參加人數達五百餘人，而今年報名參賽的校數、隊伍與人數規模更較去年大幅增加。

據統計，高中職學校參賽統計達20校134隊，計402人報名參加；大專院校參賽統計也達到9校74隊，計272人報名，無論在校數隊伍與人數上，規模更勝首屆。

呂蕙容指出，今年兩項信託競賽有3個特色，首先，校園信託講習場次與人數大幅增加：今年講習場次與涵蓋範圍較去年均有明顯成長，足證校園推廣能持續帶動學子們對「信託」議題的關心和討論；再者，參賽規模較去年大幅增加，隊數與人數均較去年成長一倍，顯示公會推動信託扎根的努力獲校園師生肯定。

最後，信託規劃創意提案多元：如金管會黃天牧主委引用美國信託法學者奧斯丁史考特（Austin W. Scott.）的話「信託的應用範圍可與人類的想像力相媲美。」信託可用在生活每個層面，今年提案件數與創意都十分出色，可見信託校園提案鼓勵學子們提出創意想法的努力看到成效。

致理科技大學財務金融系系主任張佳雯指出，本次接受信託公會委託舉辦「大專院校信託創意發想與高中職知識競賽」十分有意義，也投入不少心力與資源籌辦各項事務；師生對這項競賽活動均十分投入，大專組信託創意競賽歷經嚴格初審，將於11月22日舉辦決賽，由學生組隊於現場簡報呈現創意，再由評審團選出最後獲獎隊伍。

高中職知識決賽比得是學生臨場反應，過程尤其激烈，最後高中組僅有4校10隊進入決賽，高職組有5校10隊闖進決賽，並於11月8日假致理科大綜合教學大樓舉辦決賽。今年高中組競賽過程激烈、各校隊伍互有領先，決賽結果第一名與第三名隊伍均來自新北市立中和高中；臺北市立中崙高中則搶下第二名；來自屏東縣的東港高中今年有三隊參加決賽，今年也在些微差距下位居第五，新北市南山高中雖僅有一隊進入決賽，但也奪得第六名的好成績。

高職組競賽同樣激烈競爭，新北市立鶯歌高職是去年的冠軍隊伍，今年派出五隊進入決賽，順利奪得第一名與第三名；國立南投高職有兩隊入選決賽，這次不負重望勇奪第二名；而遠從台南北上的國立臺南高職也搶下第五名。桃園市立中壢家商與新北私立能仁家商雖只有一隊入選，但也分別嬴得第七名與第九名的好成績。

配合金管會推動金融教育與信託2.0「信託校園扎根計畫」，信託公會持續舉辦信託推廣活動。今年年初委請致理科技大學規劃並執行「大專院校信託創意發想與高中職知識競賽」專案，自4月始陸續至全國大專與高中職舉辦校園巡迴講習，並於11月8日與11月22日分別舉辦。

「大專生信託創意發想競賽」與「高中職信託知識競賽」兩項競賽是國內唯一針對信託教育而舉辦的校園推廣活動，今年第二屆競賽的籌辦是由致理科技大學財務金融學系規劃，為讓學生在賽前增加對信託的認識，特針對全國高中職師生舉辦巡迴講習多達16場，為大專院校師生舉辦講習也有2場，總計參加人數達五百餘人，來自全國各高中職與大專院校師生的回饋與詢問也十分踴躍。