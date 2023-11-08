台南復興國中公布校排名 全教產怒：明顯踩紅線

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全國教育產業總工會今天發布新聞稿表示，雖然教育部一再重申國民中小學不得公布學生在班級及學校排名，但是台南市復興國中仍執意公布校排，故意違法，明顯踩教育部的紅線！

依教育部「國民小學及國民中學學生成績評量準則」規定：「學校得公告說明學生分數之分布情形。但不得公開呈現個別學生在班級及學校排名。」教育部也發函各縣市政府調查所屬學校公布學生成績在學校或在班級排名之情形，並嚴禁學校再發生類似情事。

全教產林市長林碩杰表示，有關學校不得公布排名之辦理情形，已列入教育部統合視導地方教育事務及各縣市督學視導之重點項目，但台南市復興國中竟然無視規定，仍公布校排，且印在獎狀上，明顯故意違法，若不是台南市政府執法不嚴，不然就是台南市復興國中在挑戰教育部的底線！

林碩杰說，一般來說，學校公布班排或校排易造成惡性競爭，傷害學生之學習興趣及動機，恐影響學生身心健全發展。學校公布校排、班排，就是「分分必較、過度注重排名」，將使考試壓力與父母親過度期待加在學生身上，造成學生學習極大的負擔。

全教產表示，為讓每位學生發展多元智能，避免以學科成績作為學生學習狀況的唯一標準，教育部應落實「國民小學及國民中學學生成績評量準則」規定，行政懲處違反規定之學校校長，以避免守法的學校，雖做到協助學生以不同方式展現學習成果、找回學習樂趣、促進學生發展多元潛能，卻被部分家長誤解及唾棄，形成劣幣驅逐良幣，終非教育之福。

對此，台南市復興國中校長陳文財表示，校方未公布學校排名，僅發給個人獎狀，以鼓勵優秀學生，但校方將研究改善。