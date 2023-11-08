台新靈活入息債券獨家DTS嚴控風險 11／13開募

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美國11月FOMC會議維持利率在5.25～5.5％區間不變，分析師普遍預期，Fed為提振經濟動能，2024年下半年降息機率高，將為債市帶來大好行情。台新投信總經理葉柱均表示，台新投信推出台新靈活入息債券基金，為國內首檔獨家採用Robeco（荷寶投資）DTS控管債券風險的債券基金，強化投資人的資產防禦力。

據歷史經驗來看，2018年Fed暫停升息後進場持有三年，採靈活入息策略債券之報酬率同時打敗投資等級債及非投資等級債，為投資人掌握債券絕佳收益，預計11月13日開始募集。

葉柱均指出，台新靈活入息債券基金，的投資顧問為享有「前瞻思維投資工程師」美名的Robeco，其獨家開發的DTS（duration times spread債券信用利差乘以其存續期）風險管理系統，綜合管理利率風險與信用風險，在固定的風險預算的情況下，當部位的信用利差越高，投資組合存續期間上限就越低，讓投資組合在市場大幅震盪時，維持損益在有限的區間內波動，可嚴控風險。

荷寶DTS已列入全球最重要財經期刊，並為海外業界廣為運用，包括：已成為國際財務分析師（CFA）教材內容、應用於全球最知名的債券風險管理系統MSCI RiskMetrics、應用於彭博債券投資組合管理系統等。更特別的是，荷寶全球債券分析師以產業進行分工，有別於其他投資機構是以債券信評或市場為區隔，可精準掌握產業脈動。

台新靈活入息債券基金經理人李怡慧表示，無論是公債、投資等級債、非投資級公司債、新興市場債券，都有值得觀察的標的，藉由分散布局不同券種的靈活配置，才能兼顧風險與收益機會，以面對未來可能出現的市場波動。據Bloomberg統計，2018年聯準會暫停升息後進場持有三年累積報酬，採靈活入息策略的報酬率高達22.68％，優於非投資等級債的報酬率21.66％，亦大勝投資等級債的17.94％。