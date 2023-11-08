《半導體》力智審慎樂觀看2024 總座：拚毛利率回40%

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【時報記者王逸芯台北報導】力智(6719)今日舉辦法人說明會，第三季淨利季增加63%、年減少87%，單季每股賺0.49元。總經理黃學偉表示，現階段各個終端應用市場大部分已築底，預計本季庫存將可以回到合理水位，但市場回溫有限，力智短線還是以毛利率回到40%為目標，展望2024年，力智審慎樂觀。

力智第三季營收為7.22億元、季減少9%、年減少52%，營收減少主要是因為消費性、遊戲機季節性調節；單季淨利4000萬元，季增加63%、年減少87%；單季稅後淨利為0.49元。單季毛利率為26.1%、季減少0.3個百分點、年減少14.3個百分點。存貨部分，力智截至第三季底存貨金額為13.8億元，相較第二季下滑約12%。

展望第四季，總經理黃學偉表示，現階段各個終端應用市場大部分已築底。以力智兩大產品線來說，運算平台回溫顯著，目前渠道庫存恢復到健康水位。網通伺服器部分，儘管看到工業應用市場逐步回穩，但整體市場能見度依舊有限。整體來說，客戶端的存貨備品依舊存在，下半年能否優於上半年，還是需要看終端市場，力智短線還是以毛利率回到40%為目標。

黃學偉表示，力智第三季存貨天數相較第二季減少一天，回到合理健康水準，目前各產品領域庫存去化不一，還是要看終端市場回升狀況，網通、手機、工業應業市場等還是審慎管理庫存。

以營運表現來說，黃學偉表示，力智短期增長有限，但市場確實有回溫趨勢。在運算平台產品上，力智第三季庫存已降低，此一成長趨勢可以延續到年底。2024年個人電腦、筆電的企業換機潮可期，整體市場可望轉向成長，加上渠道庫存已經調整到合理水位，將對力智有幫助，力智也會持續朝向提供CPU、GPU以及PMIC(電源管理IC)完整解決方案給客戶。網通平台部分，因為客戶謹慎管理庫存，使得恢復狀況確實不如預期，但看到網通伺服器、工業需求持續回溫，且人工智能在雲和端持續發展，帶動CPU、GPU運算能力將大幅提升，提高系統電源供應能力，相信人工智能的雲和端發展將推動市場需要更高階的解決方案，力智持續提供整合解決方案。另外，力智在新品部分，也都有按照規劃進行中。

展望2024年，黃學偉表示，2023年受制於整體經濟疲軟、地緣政治影響，終端市場都受到衝擊，近期個人電腦、NB以及手機等，在人工智能等趨勢推動下，市場逐漸恢復，力智預計本季庫存將可以回到合理水位，審慎樂觀看待2024年。

以2024年產品面來說，黃學偉表示，PC/NB市場在新產品帶動、Window10停止更新，以及AI浪潮下，市場有成長趨勢，力智將持續針對電源管理提供解決方案，隨著新產品滲透率持續提升，將注入營運動能。再者，伺服器市場上，伴隨庫存調整已見成效，明年AI伺服器成長上看3~4成，隨著新產品推出，將進一步推升力智營運動能。