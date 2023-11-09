幣託科技獲台灣最高規金融評鑑獎「創新金融獎」

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幣託集團（BitoGroup）的子公司幣託科技BitoPro加密貨幣交易所，憑藉其創新理財服務「網格交易機器人」，榮獲2023年工商時報數位金融獎「創新金融獎」殊榮！數位金融獎被廣泛認為是台灣金融史上最具權威的數位金融評鑑獎項。在過去，主要得獎者都是傳統金融機構；然而今年幣託科技BitoPro在62家金融理財機構、超過150件參賽作品中脫穎而出，成為唯一獲此殊榮的虛擬通貨業者。這不僅是對幣託推動普惠金融與創新技術的肯定，更是證明幣託科技BitoPro致力讓更多投資者能在高波動、高風險的數位貨幣交易中，能更有效率控制風險及獲利的創新實力。

幣託集團旨在成為大眾從Web2到Web3的第一哩路，幣託集團創辦人暨執行長鄭光泰表示，持續創新與追求卓越是幣託獲獎的關鍵，金融科技專業與創新能力跨足傳統金融與虛擬貨幣領域，結合數位科技研發與金融服務創新，幣託以BitoPro交易所網格機器人獲獎，解決手動交易的痛點，讓量化交易更加親民，大幅提升理財收益與績效。幣託在明（2024）年即將迎來十週年，將秉持創新金融的熱情，持續為用戶帶來更多價值。

【史上第一台幣下單的網格機器人】

幣託BitoPro網格機器人為全台第一個可用新台幣開單的網格機器人，在此之前，其他境外或國內交易所的網格機器人皆無提供新台幣交易對，用戶只能到境外交易所將新台幣換成泰達幣（USDT），自行承擔匯率和交易所不合規風險。幣託BitoPro網格機器人於2022年11月正式上線，幫助台灣用戶省去兌換步驟，更節省兌換穩定幣的手續費，上架多種台幣交易對，包含主流幣種BTC（比特幣）、ETH（以太幣）、美元穩定幣USDT（泰達幣）以及波動比較大的小幣（DOGE狗狗幣、SOL、APE無聊猿幣）供選擇，未來也會持續新增更多交易對。

流程自動化、操作簡單化，量化交易更親民

有鑑於加密貨幣市場有70%時間都處於震盪行情，極可能導致錯誤的人為決策與判斷。幣託BitoPro網格機器人24小時運行低買高賣，整體交易流程完全自動化，降低人為操作失誤。此外，幣託BitoPro網格更提供7、30、180天期的回測指標，讓用戶能以過去的歷史經驗為依歸，設定獲利率最好的網格交易區間。為讓新手更好入門，幣託BitoPro網格機器人提供一款相對簡單的網格小工具「一鍵下單」，只要填入投資額，系統根據回測公式，會自動帶出上限、下限、格數等參數。

幣託BitoPro網格機器人由專業的量化交易團隊操刀，制定多種量化交易的套利方程式，讓非專業交易員也能執行量化交易策略。交易與研發團隊亦持續優化各項網格功能，未來更將推出更多交易對、回測工具以及不同的交易策略。

使用率快速成長，績效勝銀行定存

幣託深知用戶的投資心態與歷程，推廣期長達近8個月皆採取免手續費（maker $0），讓投資人能在零手續費成本的情況下，體驗網格機器人帶來的自動化量化交易策略。推廣期的使用狀況皆以平均30%的月成長率快速增長，且用戶所運行的網格單平均年化約落在5.35%，績效勝過銀行定存。

在競爭激烈的獎項中，歷經層層評審的評比，勇奪創新金融組之「創新金融獎」，此獎項是對幣託一路以來持續在數位金融努力的肯定。幣託BitoPro以結合數位科技和創新金融的網格機器人獲獎，有效提升金融服務效率與品質。身為合法合規的虛擬通貨業者龍頭，幣託科技更已完成成金管會「洗錢防制法令遵循聲明」，並持續實踐以用戶價值與體驗為優先的承諾。

幣託集團小檔案:幣託集團BitoGroup成立於2014年，致力於打造區塊鏈加密貨幣應用產品與普惠金融的基石，用技術解決問題，協助企業與消費者進入Web3時代。該集團主要業務為BitoPro加密貨幣交易所、錢包、Web3應用，目前鎖定台灣是主要市場，在加密貨幣領域佔有率超過90%，服務涵蓋B2C與2B市場，產品方向包含1.錢包與交易系統：以資安與交易引擎為核心，方便使用者存放與搓合交易，目前年交易額超過千億台幣。2.破圈基礎建設：積極擴展點數生態系，以『有點好賺』為例，系統提供全家便利商店1,700萬會員『點數兌換虛擬貨幣』之協定與功能。3.冷錢包解決方案：採用符合 EAL6+、FIPS 140-2 LEVEL 3安全元件規範，打造感應式離線冷錢包卡片，方便使用者自行保管數位貨幣的裝置，預計2023年底推出。#投資有一定風險，有賺有賠，建議民眾請先參考詳細合約及說明書。