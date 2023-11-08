2023花蓮太平洋溫泉季 集章消費趣

現在趁花蓮太平洋溫泉季期間來瑞穗、安通溫泉區泡湯住宿及消費，就有機會抽中台北來回日本大阪機票！花蓮縣政府積極推廣南區溫泉及觀光相關產業，自即日起至11月26日止舉辦「2023花蓮太平洋溫泉季」活動，歡迎全國各地遊客來體驗瑞穗英雄泉、安通美人湯的優質好湯，更推出周周抽日本大阪機票活動，11月6日(一)就從活動第一週（10/28-11/4）抽出幸運得主，由來自高雄市鳳山區的王先生及搭乘溫泉專車的花蓮鄉親陳小姐共2名幸運得主獲得日本大阪機票。太平洋溫泉季活動期間於每週一抽出機票大獎，中獎名單隨即公布於花蓮觀光粉絲團FB，歡迎遊客到訪花蓮體驗好湯外，還有機會能飛到日本有馬溫泉，享受與瑞穗溫泉相近的黃金泉質。

「2023花蓮太平洋溫泉季」活動自即日起至11月26日止，全國遊客只要前往瑞穗、安通兩大溫泉區活動合作店家住宿或泡湯(溫泉季活動之泡湯、旅宿趣店家)即可索取「集章卡」1張及獲得第1枚戳章(藍章)，並且至其他合作店家(溫泉季活動之推薦民宿及享樂趣店家)消費滿100元就可獲得另1枚戳章（紅章），集滿2枚戳章後（紅章＋藍章），可至瑞穗展區服務台或活動合作店家摸彩箱投遞集章卡，就有機會參加周周抽日本大阪來回機票；當周未中獎者將自動累計至下一週抽獎名單中，越早來瑞穗、安通溫泉區泡湯、住宿與消費，中獎機會越大。

花蓮縣政府觀光處張志翔處長表示，「2023花蓮太平洋溫泉季」即日起至11月26日在瑞穗溫泉區、安通溫泉區登場，打造「星空藍」、「浪漫粉」的燈飾亮點，歡迎國內外遊客一起蒞訪花蓮泡好湯，享受金銀雙湯的魅力。本週五、六（11/10、11/11）晚上6點在瑞穗溫泉公園前有假日胖市集邀請民眾一同享受在地美食，晚上7點在溫泉公園裡的SuperStar裝置藝品前與大家一起在星空下輕唱；11月10日（五）將邀請來自花蓮的暖男之聲「阿極」，11月11日（六）則邀請到用歌聲寫下故事的「升G樂團」，用最動人的歌聲打動每位蒞臨的遊客，寫下在瑞穗、安通獨有的浪漫篇章。

花蓮上山下海只要十分鐘，滿滿秋冬系列活動讓你從白天玩到夜晚，11月30日來花蓮觀光只要符合住宿及旅遊等條件，即可參加「永續遊花蓮獎勵方案」，就能參加抽特斯拉Model Y電動汽車；親臨山林、放慢腳步前往兩大溫泉區鄰近的花蓮絕美步道（有大農大富平地森林園區步道、富源國家森林遊樂區景觀步道、瓦拉米步道、羅山村竹林步道及豐濱親不知子海上古道等）與「指定拍照點」合照，並上傳「花蓮絕美步道」活動網站，完成20條步道中任5條步道即有機會獲得超多好禮。更多活動詳情請至花蓮觀光資訊網（https://tour-hualien.hl.gov.tw/）或活動官網查詢（https://www.hl-onsen.com/）。