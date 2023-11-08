雙11購物全支付！ 最高回饋飆25％

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迎接全台雙11購物狂歡潮，全支付宣布，11月8日至12月12日活動正式開跑， 期間內於全支付合作網路商店，選擇全支付付款，即可參加多重優惠，搭配「玉山銀行」信用卡或「台新銀行」帳戶付款再加碼，雙11當日最高可享全點750點。

「雙11線上購物全支付」優惠三重送，優惠一：消費金額滿1,000元（含）享全點5％回饋，最高回饋100全點；全支付周年慶活動期間，單筆不限金額，筆筆最高再享全點8％回饋。

優惠二：全支付新戶再加碼，活動期間註冊成為全支付會員，並且使用全支付於「新戶加碼專區」指定網路商店付款，消費金額達500元（含）享100全點回饋，周年慶期間內註冊再抽iPhone15 Pro（512G）。

優惠三：雙11及雙12 單日加碼，消費金額達2,000元（含）享200全點回饋，消費金額達3,000元（含）享300全點回饋，活動疊加優惠一，最高可享全點25％回饋。

全支付也指出，全支付官方臉書粉絲團，週週抽最高100％全支付，即日起至11月29日，截圖上傳交易成功結果頁並分享貼文，每上傳一次即享一個抽獎機會，抽中的該筆交易就有機會讓全支付100％幫你付，最高回饋1萬點，買越多中獎機會越多。

另，10月25日至11月13日，全聯隔日達推「超狂雙11」，全支付當日滿1,500元贈111全點，最高享26％回饋（111全點＋福利點數1,111點＋現抵券111元＋新戶消費首筆50全點＋指定電商新戶50全點），下單滿千週週再抽100萬現金。

全支付線上指定通路方面，雙十一指定品牌優惠再加碼，「ETMall東森購物網」雙11健康盛典，最低35折，下單或滿額再抽Apple Watch 。「三立電電購」天天會員登入免費送1,111紅利金，消費滿1,111元即可登記抽三星55吋電視。「meimaii美賣」每日限量優惠券全站不限商品下單3,000元折150元、下單5,000元折300元、 下單10,000元折1,111元。「UrMart」爽購雙11單筆消費滿3,000元即可獲1,111元購物金，活動期間加碼抽中iPhone15。「貓侍」舉辦貓咪光棍節，活動期間，官網會員雙11限時送好康優惠券，滿1,000元折50元、滿2,500元折150元、滿5,000元折500元，超值加購1元起。「三井3C購物網」11.11購豪買，會員只要登錄就送1,622元折價券、會員輸碼現折1,111元、全館眾多折價券免費領。

指定玉山銀行信用卡、台新銀行帳戶付款 最高享全點150點，各活動優惠可再疊加指定銀行信用卡或帳戶付款，點數賺更多。雙11當天，於全支付APP綁定「玉山銀行」信用卡於全支付合作網路商店付款，單筆消費滿2,000元享100全點回饋、滿3,000元享150全點回饋；連結「台新銀行」銀行帳戶（含Richart帳戶）單筆消費滿2,000元享100全點回饋。