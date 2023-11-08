00936掛牌首日規模突破20億 成交爆量居首位

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台新臺灣永續高息中小型ETF（00936）今日掛牌上市，由於標榜高股息、月配機制，吸引投資人買氣，加上中小型股籌碼輕盈帶動上衝，00936掛牌首日就大漲3.45％、溢價率達3.17％，爆成交量逾9.2萬張，高居ETF成交量榜首，根據業界估算，掛牌第一天規模就翻倍超越20億元。

除了00936一掛牌就相當熱絡，近期也有中信成長高股息ETF（00934）、野村臺灣創新科技50ETF（00935）兩檔都在11月1日上市。其中，00934也標榜高股息、月配型ETF，掛牌以來六個交易日漲幅約4.46％、溢價幅度0.32％；00935則是標榜科技版的0050，選入不少大型科技權值股，掛牌以來六個交易日漲幅約5.7％、溢價幅度0.19％。

整體而言，新掛牌的三檔ETF表現都相當亮眼，00936在首日就大漲逾3％，上漲幅度快追上另外兩檔生力軍，業界估算，00936在募集期間規模達10.9億，8日掛牌首日預計規模就翻倍超越20億元。法人也提醒，00936目前溢價超過3％，須留意追高風險。

據Bloomberg統計，2023年股市在AI題材引領下，重返多頭，中小型股大展爆發力，臺灣永續高息中小型指數今年前9月回測績效漲幅高達58.44％，約為加權指數及大型股（臺灣50指數）報酬率的3倍以上。法人分析，中小型股相較於大型股，其股本與市值較小，但成長性較高，股價爆發力強。此外，中小型股中有許多AI概念股，中長線來看AI仍是主流題材，多頭行情有機會持續，其中業績能見度高的中小型股，具有更大的上檔空間。

台新台灣永續高息中小型ETF基金經理人黃鈺民指出，受到美國聯準會連二次不升息，市場解讀立場偏鴿激勵下，台股自低點16,000點附近大漲740點，收復所有均線，技術面轉強。展望後市，預估整體上市櫃公司第三季起獲利將逐季好轉，2024年獲利可望回雙位數成長。另外，明年1月將有總統大選行情加持，台股後市漲升行情可期，建議優先布局高股息ETF，提升下檔支撐力及降低波動度，同時聚焦中小股的高成長優勢，以掌握後市的爆發力漲升行情。