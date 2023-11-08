禾聯碩前三季每股純益6.61元

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家電大廠禾聯碩（5283）8日董事會通過第三季財報，前三季營收48.21億元、年減11.6％，每股純益6.61元，低於去年同期旳8.7元。

其中第三季每股純益為2.29元，低於去年同期的2.95元，禾聯碩指出，第三季營收、獲利下滑的主要在於，去年同期尚有部分「班班有冷氣」標案尾款認列，以及去年同期有避險遠期外匯處分的業外收益，而今年夏季因為颱風天雨天數較多，除了空調因政策效應持平外，其餘家電都有衰退，使第三季業績有所下滑。預期第四季在家電換購、尾牙採購旺季下，應能有所成長，公司也將在12月北中南三地舉辦新品發表，均有利於推升第四季業績。

禾聯空調除獨有的沼氣防護技術外，更有獲得法國texcell實驗室認證，有效抑制新冠病毒達99.999％的芬多殺菌，並結合全新技術「室內機、室外機同步霜效潔淨」自清洗功能，打造最舒適且清靜的居家生活環境。

液晶顯示器方面，加強應用人工智慧技術，強化語音辨識功能，除相容國／台語辨識外，再加入聲學特徵技術，依據此特徵來辨識使用者身分。

生活小家電方面挾著2022年精品獎的殊榮抑菌扇今年擴大推出各式新款式，期在後疫情時代繼續為消費者守護居家健康，廚房家電一系列的獨立烘乾帶UV殺菌功能的洗碗機、帶有負氫離子水且具四重過濾的瞬熱型開飲機一上市就頗受好評，加上一系列的高階商品如無扇葉風扇、多功能織物清洗機等等創新商品都持續推陳出新。