《水泥股》台泥攜手忠泰建設 啟動竹東低碳樂居生活圈開發案

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【時報記者王逸芯台北報導】台泥(1101)今(8)日與忠泰建設正式簽約，宣布雙方將於台泥新竹縣竹東鎮舊廠約6,508坪的土地，共同打造結合低碳建材的新世代低碳樂居生活圈，讓居住能與環境友善共生。預計此開發案建物面積為25,078坪，總銷金額預估達90億元，規劃於2025年開始預售，2028年完工；此開發案將採用全台灣最低碳混凝土—台泥Total Climate系列石灰石水泥混凝土，初估可達到混凝土用量減碳34%。

台泥總經理程耀輝指出，台泥近年積極開發全新的水泥及混凝土品項，更在儲能、創能、綠能等領域持續邁開步伐。忠泰建設更是跨領域的翹楚，頂級建商，已成為忠泰的代名詞，但忠泰並不就此滿足，近年與國際大師合作，同時進軍百貨商場，忠泰發展至今，不只專營在住家、辦公等建築領域，還包括一些文化設施、美術館、餐廳、藝廊等，種類多元。

忠泰建設總經理瞿世泉表示，與台泥2021年展開對話與接觸，2022年4月簽署合作備忘錄，台泥與忠泰的合作可說是強強聯手。他指出，台泥在本業達成大幅減碳成效，積極開發全新的低碳水泥及混凝土品項，在儲能事業上更是引領全球企業，在友善環境的投入，貢獻卓著，而忠泰集團一直積極引進日系工法，持續與國際團隊合作，用心經營城市裡的建築、文化藝術，豐富大家的生活體驗，相信與台泥的合作，將更近一步實踐人與環境友善共生。

戴德梁行不動產估價師事務所楊長達所長表示，新竹科學園區去年產值達1.6兆元，剛性住宅需求使得新竹房價一路飆漲，屬於蛋白區的竹東，因有68號快速道路，到竹科僅25分鐘車程，但房價較新竹市區、竹北地區的低約3成，成為不少竹科首購族首選。全球房地產服務機構高力國際副董事總經理黃正忠評估，竹東鄰近竹科及高鐵站，在新竹市及竹北房價高不可攀下，竹東房價相對親民實惠，也較不易塞車，加上環境清幽，持續受到自住客青睞。此外，緊鄰台泥忠泰竹東開發案步行約8分鐘，即是新竹縣政府規劃的「竹東客家文化大禾埕」計畫，主要分為音樂文創埕、竹東轉運站、竹東鎮綜合行政中心3大區塊，竹東轉運站結構體已經完成，新竹市府規劃在竹東轉運站與竹北高鐵站設置對開快線，與竹北高鐵成為新竹縣交通雙核心，因此台泥與忠泰攜手推出之低碳樂居生活圈，也被當地看好有極大發展潛力。