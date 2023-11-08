大陸景氣差 艾美特Q3每股虧0.68元 全年拚獲利

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知名家電品牌艾美特-KY（1626）董事會通過第三季營業報告書，前三季營收69.14億元，每股盈餘0.22元，不過第三季受到中國大陸內需不景氣影響內銷、日幣升值影響外銷雙重衝擊下，第三季每股淨損0.68元。

艾美持指出，第三季是艾美特傳統淡季，全球暖化致使電暖氣出貨遞延，今年面對的挑戰格外嚴峻。

後疫情時代大陸市場競爭愈趨激烈，艾美特因應對策將部分經銷通路收回自營以提高毛利，但自營部分增加也致使銷售費用按比增加，目前還在調整階段，但此舉對品牌長期競爭力與通路優化都有正面的影響。

正進行的如火如荼的大陸雙十一全國促銷，也因大陸消費力疲弱，生活家電產品總銷量衰退約三成，而艾美特在京東與天貓銷售平台保持總銷量市佔第二名，僅次於美的，領先小米、格力與先鋒等家電品牌。

外銷市場方面，因日幣升值導致日本消費者購買意願下降，今年外銷接單不盡理想，但今年艾美特仍繼續布局東南亞市場，菲律賓、馬來西亞、印尼與越南等地區，美國跨境電商平台也是明年的發展要點，預計新市場與通路的開拓將是未來重要的趨勢。

董事長史瑞斌表示，艾美特今年挑戰仍大，大陸市場與東北亞的景氣差，但面對危機我認為也是轉機，我們積極調整大陸經銷通路並開拓新外銷市場是發展重點，前三季毛利維持21％以確保今年公司的獲利。