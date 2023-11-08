北科大「永續We Can」展 以科技實力扮演社會永續後盾

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孕育綠色領袖人才，臺北科技大學舉行「成果展─永續We Can」，自即日起至11月30日於校內忠孝藝文廊道，展出北科大近年與永續發展目標（SDGs）相關的研究成果、推動大學社會責任（USR）的實踐成果，突顯北科大持續扮演協助社區、城市、國家可持續發展的關鍵角色。

北科大副校長楊重光指出，北科大近日榮獲2023 TCSA台灣永續大學績優獎及大學永續報告書金獎，希望透過自身厚實的研究能力、豐富的學術資源、紮實的產學合作基礎，發揮與國際接軌的創新與創意，將大學社會責任與全球化對接，落實於社會永續發展之實踐。

楊重光表示，因應全球永續發展、淨零轉型等等趨勢，北科大近年積極鼓勵教師於國際期刊發表永續發展相關研究，自2019年的364篇，連年穩定成長為2022年的555篇，以「可負擔的潔淨能源」、「健康與福祉」、「產業創新與基礎建設」為主。另一方面，在萬里、鶯歌、豐原、猴硐、石磊部落等各處場域，都有著北科大師生實地揮汗踏查，協助文化資產保存、守護產業工藝薪傳的殷切身影。

北科大主任秘書吳建文表示，北科大為推動校務永續發展，去年新設立「校務研究暨永續發展中心」，統籌全校永續議題及USR事務，在節水、節能、減碳及零廢棄上訂定目標，善盡大學社會責任，並協助評估參與國際永續發展相關組織及倡議，增加國際能見度。

在永續研究方面，超商、銀行、餐廳等半開放空間常見的空氣簾，由於能阻絕冷氣外溢，節能省電最高可達40%，經濟部能源局近年委託台灣綠色生產力基金會，委請北科大能源與冷凍空調工程系教授李魁鵬團隊進行專案研究，編製「服務業營業場所空氣簾節約能源技術手冊」，協助用戶依據室外流場特徵而調整，改善空氣簾的封閉效果。

太陽能發電為永續能源進入家庭生活的首選，但太陽能發電為直流電壓，且有間歇性供電的缺點，北科大電機工程系教授黃明熙團隊開發併網電能轉換器，除了可將鋰電池之直流電併入交流電網，亦可引入交流電網電能對電池裝置充電，藉此可搭配尖峰與離峰用電，實現削峰填谷，不只可降低電網尖峰供電壓力，更可於停電期間供應食物冷藏、長照儀器等關鍵設備用電。產學合作公司明緯將此計畫產品量產，於2022年獲得台灣精品獎，並成功以自有品牌行銷全球。

土地是承載一切陸域生命的基礎，北科大土木系教授陳偉堯以「石磊部落坡地生態工法知識教育計畫」帶領學生現地訪查，了解居民關心的問題，並一同尋找解決方案，將專業的水土防災知識結合部落既有祖傳的自然農法，協助制定落石防護的解決方案、建議適合的植被與水土保持措施，回饋給部落居民及社區青年，降低水土流失以維護生物多樣性，以期建立可持續發展的友善農業。

以科技導入為出發點，北科大師生也透過「萬里野柳海岸地景保育與漁村文化永續計畫」，深入了解野柳在地地質景觀、漁港、砂灘及周邊社區面臨的環境困境，發揮本校於材料及資源工程、土木工程、環境工程、文化事業發展等專業強項的鏈結，期望將對當地環境造成衝擊的浮石轉化為可利用資源，同時活化漁村文化，吸引有創意的年輕人加入帶動社區發展，並積極協助保存珍貴自然地景，以永續思維提升當地的國際觀光價值。