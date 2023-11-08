幣託集團攜手全家便利商店合推升級版『點數兌換虛擬貨幣』

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

升級版便利商店點數兌換更自由、靈活、強大，限時活動最高送20萬Fa點

便利商店點數已建構台灣民眾日常生活中不可或缺的「點數經濟生活圈」，幣託集團（BitoGroup）旗下BitoPro加密貨幣交易所，再度攜手全家便利商店推出升級版「便利商店點數換虛擬貨幣」服務。

從2014年推出獨步全球的便利商店買比特幣服務，創下世界擁有最多實體通路販售比特幣之紀錄。今更聯手全球第二大穩定幣發行商Circle與全家便利商店，宣布「點數兌換虛擬貨幣」服務全新升級，具備「不限面額、幣種多元、2步兌換」3大特色，同時更攜手全球第二大穩定幣發行商Circle，上架USDC點數換幣服務。民眾可於「全家」APP兌點趣「點數交換」專區登入BitoPro會員帳戶，即可以「全家」Fa點兌換4款熱門虛擬貨幣。透過三強聯手、跨圈合作，不僅擴大點數應用場景與價值，更持續強化Web3基礎建設。

強勢整合 台灣將成為亞洲Web3重要入口

幣託集團創辦人暨執行長鄭光泰表示：「幣託集團的使命是降低企業與民眾從Web2進入Web3的門檻。便利商店點數圍繞人們日常生活，點數兌換虛擬貨幣即是讓民眾跨入Web3世界更容易、更便利，亦是Web3基礎建設的起點，值得我們投入資源、跨圈整合，讓大眾『有點好賺』。幣託、全家便利商店、Circle三方跨圈出擊，共同打造台灣成為亞洲Web3主要入口。」近期幣託更推出全新BitoPro交易所App，讓數位資產管理更容易、操作更簡易順暢，盼能讓大眾搭上長期持有數位資產的機會。未來幣託集團也將持續投入資源在Web3相關服務，例如零知識證明、Web3遊戲等等。

看好台灣獨特的點數經濟市場，全球第二大穩定幣USDC發行商Circle，選擇與台灣會員數市占最高的幣託集團合作，爭取將USDC上架到點數換幣服務，展現擴大USDC生態系的願景。Circle亞太區副總裁Raagulan Pathy表示：「Circle非常高興與幣託集團、全家便利商店合作，推動台灣普惠金融服務。本

次升級版『點數兌換虛擬貨幣』服務串接BitoPro交易所並新上架USDC，Circle目標推動台灣社群以無縫順暢的方式參與數位經濟，擁抱數位金融科技創新。」

全家便利商店數位金融部部長劉東豪表示，｢全家」持續為會員打造最便利的跨產業生活服務平台，其中會員點數「Fa點」消費1元即累1點，並以好累積、好兑抵、好轉移3大特性深受喜愛，加上會員數突破1,700萬，為市場中高度活躍的點數。｢全家」持續深耕會員經濟，為放大點數價值，持續提供更多元便利的點數運用管道，此次與幣託集團的「點數兌換虛擬貨幣」功能再進化，「全家」Fa點可兌換的虛擬貨幣更多元，且只要簡單兩步驟就可兌換，盼藉此創造會員積極累點、兌點的正向價值循環。

有點好賺！ 點數兌換更自由、靈活、強大

幣託集團旗下BitoPro加密貨幣交易所攜手「全家」自2020年首次推出以會員點數「Fa點」兌換比特幣以來，兌換比例日漸提升，不重複使用人次每年增長率約15%。為了讓用戶能靈活運用手上的「全家」Fa點，幣託將進行「有點好賺：點數兌換虛擬貨幣」服務的重大升級，用戶在「全家」APP兑點趣「點數交換」專區，便能找到「點數兌換虛擬貨幣」，該功能串接幣託集團旗下BitoPro加密貨幣交易所，三大特色涵蓋：

(1)不限面額，自由兌:相較過往固定面額、單幣種的兌換體驗，2023年全新點數換幣功能上線後，只要有3,500點以上「全家」Fa點，即能自由輸入欲兌換之數量、虛擬貨幣幣種，點數運用更加自由靈活，輸入「全家」Fa點與選擇幣種、登入BitoPro帳戶並驗證，兩步驟即可完成兌換流程，24小時、隨時隨地皆可於「全家」APP進行操作，不必透過實體機台。若尚未擁有BitoPro帳號，填入E-mail後系統會自動創建BitoPro帳戶，通過信箱與手機驗證，並於BitoPro完成身分驗證即可兌換。

若想蒐集更多「全家」Fa點，可利用「全家」APP兑點趣「點數交換」專區中，選擇「點數轉入」類別項目進行兌換，讓累點更加迅速。至於如何兌換最划算？幣託集團創辦人暨執行長鄭光泰表示，虛擬貨幣的價格波動率高於傳統金融商品，使用點數換幣服務不須支付任何手續費，不需額外成本也能輕鬆入場，民眾運用在便利商店消費所獲得的Fa點回饋，便能兌換成主流虛擬貨幣，不只點點成金，更可享受長期持有虛擬貨幣的樂趣。該點數換幣的商業模式，亦適用於任何發行點數的品牌或商家。此外，幣託重視合法合規，BitoPro幣託交易所已完成金管會「洗錢防制法令遵循聲明」，並與合作銀行簽署台幣信託契約，全額保障用戶台幣資產，更積極參與台灣虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）公會之籌備事宜。

限時2個月活動 最高抽50萬Fa點

幣託與「全家」重磅推出5大優惠活動自10月26日至12月7日，只要使用「點數兌換虛擬貨幣」，即可抽Fa點最高50萬點返還，還有刮刮樂、新戶註冊領Fa點、社群活動抽咖啡，以及BitoPro網格交易獎金大賽。詳細活動內容以網頁公告為準。