善用虎門CAE模擬解決方案 力智高整合電源IC產品傲視國際

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

電源IC是電子產業中至關重要的關鍵元件之一，而力智電子（6719）作為少數同時具備電源管理晶片(PMIC)和功率半導體元件(MOSFET)的IC設計公司，能提供完整且具高整合的電源IC Total Solution。力智積累多家國際知名品牌商和大型ODM/OEM的電源IC產品認證，贏得多數客戶的長期信任。

力智總經理黃學偉表示，為了滿足高功率、高效能和高精密電源解決方案的需求，電源IC的線路設計、先進封裝設計、半導體製造生產和測試都是不可或缺的成功因素。封裝設計的難度、散熱的複雜性、製造的良率、產品成本、產品使用可靠度和使用壽命等都是相當大的挑戰。

電源IC突破性解決方案

力智具備完整的(1) IP和技術、(2)先進封裝開發技術和量產經驗、(3)高品質且通過各種認證的產品經驗，以上均充分運用於開發高整合之電源管理產品。在封裝設計方面，力智充分考慮產品性能、散熱、可靠度、加工性和生產成本等綜合效益，以達到產品最佳設計的目標。

為此，力智採用虎門科技（6791）CAE模擬解決方案，於熱應力和電氣特性的綜合評估工具。力智將此解決方案實際應用於產品開發專案中，並通過虎門科技提供的教育訓練、交流和問題解答，結合公司內部開發的多個in house工具，通過使用虎門科技CAE模擬解決方案對多種設計參數進行模擬和綜合評估。這使得工程人員能夠快速評估對產品性能影響的關鍵因素，無需進行多次產線實驗測試，從而縮短了開發時程，提高了一次性的成功率，大幅減少了產品開發和問題排除所需的人力和資源投入。

同時，虎門科技CAE模擬解決方案能幫助公司進行早期評估和選擇製造供應商，縮短產品量產和產能提升的準備時間。此外，CAE解決方案還能幫助公司進行產品企劃和行銷計畫評估，提高運營目標的實現率。

虎門技術能量

虎門CAE模擬解決方案將電器特性模擬分析、應力模擬分析、熱力熱流模擬分析和產品品質使用週期模擬分析等工作整合串接，以滿足高階產品的規格需求。特別是電腦設備的高效運算能力使得該工具能夠發揮強大的功能。在高階產品需要更精細分工和高整合度的趨勢下，擁有高效運算的電腦設備將提供有力的支援，未來高階產品對工具的需求只會更加增加。

虎門的研發團隊協助客戶進行各種形式的整合，主要目的是幫助客戶專注於發揮創意，而不被例行公事所困擾。虎門的技術團隊不斷開發更多解決方案，並迅速學習並轉換給客戶。客戶可以以較低的成本學習模式，快速導入研發過程，使得他們在競爭激烈的市場中比國外大廠更具有競爭力。近年來，虎門還協助許多客戶實現自動化，不斷重複利用積累的資料，利用現有模型快速找出性價比高的最佳解決方案。