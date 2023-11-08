桃園青創博覽會11／21登場 串聯北台7縣市秀亮點技術

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桃園市青年事務局推動友善青創政策，21日將串聯北北基桃竹竹苗7縣市新創團隊、國內外創業和育成機構，舉行「2023 Taoyuan FuturePeak桃園青創博覽會」，邀逾百家新創團隊展出亮點技術。盼透過實體展會及國際論壇，協助新創團隊拓展商機、媒合資金、接軌國際，壯大桃園創新創業生態系。

青年局長侯佳齡表示，TFP桃園青創博覽會新創展覽包括6大主題展區，其中「智慧科技」展區涵蓋AI人工智慧、物聯網、無人載具、智慧機器人及電子支付等各式創新技術，多組團隊陸續獲得國際獎項及專利，展現北台灣新創實力。

無人機應用服務因具備高機動性、高彈性部署特性，已成國際趨勢，極現科技股份有限公司研發「自動化無人機工業巡檢系統」，導入AI及物聯網技術，使無人機不須人員操控，即可執行飛行任務，並可透過AI即時完成影像分析，今年獲選Google for Startups全球新創團隊。不僅可快速進行工業管線、電廠、橋樑等全自動檢測，也可應用在石化廠巡檢、太陽能電廠巡檢或橋樑、廠房、電力輸送等設施，以及在災害發生時的緊急監測服務。

研發智慧無人載具系統整合與控制方案的鎮鎧科技股份有限公司，今年獲選為EMERGE：Japan Premium計劃優勝團隊，團隊利用無人機、無人船、無人潛艇等載具，作為環境及建物的檢測與資訊調查工具，提出環境監測解決方案，能以無人船隻支援大面積水域的巡檢、水文地質數據收集工作，不但大幅節省時間、人力，更確保檢測資料更加精準完善。

互宇向量股份有限公司為國內唯一車載光纖陀螺儀開發商，擁多項國內外專利，提供使用者高精度、高信賴度且經濟實惠的慣性定位方案，提供國產光纖陀螺儀（FOG）與光纖陀螺儀慣性量測單元（FOG-IMU），擁逾10項台美發明與設計專利，產品應用於航太、無人機、自駕車等無人載具，並與極星光電、亞航公司等商業夥伴共同發展國內自主光纖陀螺儀量產產線，連結台灣與國際供應鏈。

侯佳齡表示，TFP桃園青創博覽會將於11月21日在桃園和逸飯店登場，將邀集逾100家新創團隊共同展出亮點技術，除「智慧科技」類外，現場還有展出「健康醫療」、「永續綠能」、「文化創意」、「民生創新」及「創新與新創」等類別，邀請新創產業及民眾一同見證桃園青創力走向世界。活動參觀報名資訊請見連結（https://psee.io/5cajdn），更多青年創業及新創產業相關資訊，請持續關注桃園青創事臉書粉絲專頁（https://psee.io/5cn56h）。