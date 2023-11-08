中信金控攜手工研院 合辦「淨零永續關鍵行動論壇」

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中信金控8日攜手工研院在高雄萬豪酒店舉辦「淨零永續關鍵行動論壇」，從政策、綠色金融及新興科技為台灣邁向2050年淨零排放提供建言，並分享台灣知名企業減碳實務及碳權交易商機，期望協助企業掌握淨零技術、永續資金、碳全資產等淨零永續三大關鍵。

高雄市長陳其邁也特別到場出席「淨零永續關鍵行動論壇」活動，他表示，高雄排碳量約占全國20％，這是高雄的挑戰也是機會，面對碳權市場需求，高雄已成立淨零學院，期盼綠色金融等市場能以高雄為基地，直接接軌國際市場。

陳其邁提到，高雄碳排量約5737萬噸，占全國總量約20％，2050年淨零目標對於高雄而言是巨大挑戰，將沉重的碳負擔轉換成碳資產，也是高雄的重大機會，而全球主要金融機構所成立的淨零排放金融聯盟，也宣示將固定資產投入淨零相關產業，金管會的綠色金融計畫，即是引導資金注入減碳技術或相關運用。

陳其邁建議，金管會可針對相關金融企業依所提的碳權計畫作為取得資金或金融協助的主要指標，減碳越多即可優先獲得或增加利息補貼，全力推動減碳，他也認為鋼鐵石化等傳統產業達成零碳十分困難，政府在碳權、盤查、負碳、交易等減碳過程中應提供足夠資源與協助，鼓勵企業投入減碳行列，逐步落實零碳，以達成公正轉型。

金管會副主委蕭翠玲表示，金管會透過推動「綠色金融行動方案」及「上市櫃公司淨零轉型措施」，包括推動金融機構碳盤查、組成永續金融先行者聯盟及成立碳交所等，協助企業淨零永續。

中信金控總經理陳佳文說明，身為永續金融先行聯盟成員之一，中國信對於淨零減碳議題責無旁貸，為了強化台灣供應鏈實力，特別攜手工研院打造符合國際趨勢發展的技術輔導方案，結合中國信託的金融服務，發揮大攜小優勢，鼓勵台灣產業加入淨零減碳行列。

工研院副院長張培仁指出，工研院自2021年成立「淨零永續策略辦室」，積極推動產淨零轉型，更透過「永續碳管平台」協助企業計算產品生命周期碳足跡，找出減碳熱點，目前已吸引超過700家廠商加入。未來將持續對焦市場需求，匯聚各界專家智慧能量，協助產業厚植淨零時代競爭力。