一滴水可循環用3.5次！日本「地下水之城」官員實地訪查讚嘆，揭台積電為何是環保優等生

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正在迎接台積電晶圓廠明年啟用的日本熊本縣，組成調查小組來到台灣。調查小組走訪台灣的竹科、中科，以及台積電中科15廠；調查結果出爐，對園區內的半導體廠環保表現按了讚。

這是一場嚴格考驗。因為，熊本被稱為「地下水之城」，縣內熊本市居民用水100%來自地下水。熊本縣居民與官員對工業汙染，更有源於歷史悲劇的深惡痛絕情緒。

聽過「水俣病」嗎？這是一種因為水銀中毒造成患者痙攣、神經錯亂、最終死亡的恐怖工業公害病。水俣病的命名，來自於1956年一種怪病首發於日本的「水俣市」，據稱當時至少造成4000位當地居民死亡。而水俣市的所在地，就在熊本縣內。

走過重大悲劇，熊本縣對工業汙染有著比其他地區更深層的戒慎恐懼。

回到熊本官員的台灣行，調查報告出爐顯示正面訊息，「即使採用（比台灣）更嚴格的日本標準，大多數項目都能達標。」貫穿文內、不時被熊本官員提及的這個關鍵句，宣布了台灣半導體業者「順利過關」；而在通過嚴格考驗的背後，更代表國內半導體廠對環保的重視，以及背後一群為護國群山解決問題的環保尖兵，儼然已是台灣半導體產業競爭力的重要一環。

當半導體廠對於「水」的環保意識提升，對提供解方的環保業者來說，就必須迎接一連串的高難度挑戰。

半導體化學設備供應商、跨入化學廢液回收領域多年的朋億總經理馬蔚表示：「以前的工業廢水，可能簡單分成5到6種排放，但現在為了環保或是回收，可能要分成數十種類別，使管線數量大增，材質也要更好。」

他進一步解釋，以前可能好幾種廢水混在一起，濃度中和後，對於管線材質要求沒有那麼高；但現在細分成數十種後，有些強酸或強鹼的濃度非常高，自然需要相對應材質的管線，都使成本上升。

再以台積電的廢水管線為例，公司曾在企業社會責任報告書提到，早期，廢水分類「只有酸鹼中和系統及混凝沉降系統」；到了2011年則揭露：「台積公司採取嚴格的前端廢水分類分流策略⋯⋯，目前廠房內之分流管最多高達20幾種。」再過10多年後，台積電2022年永續報告書中寫的，是已「建立38種分流系統」！

在「地下水之城」日本熊本縣，台積電更做出挑戰極度高標的回收水承諾。

台積電對本刊表示，「台積公司訂定2030年台灣廠區再生水替代率，達60%以上之目標⋯⋯。」公司指出，現階段各晶圓廠布建的用水回收處理設施，已做到「一滴水可循環使用3.5次」的成果。但，這些承諾與成果，在台積電將於熊本縣啟用的JASM（中文全稱為「日本先進半導體製造」公司）新廠身上，還要再往上跳。

台積電指出，位於日本熊本的JASM，「將『因地制宜』落實對環境的承諾。」因地制宜的承諾是什麼？台積電強調，JASM預計將有超過30種不同廢液處理程序，目前規畫之廠區用水回收率，為75%以上！」這個數字，比台積電訂定的2030年台灣廠區再生水替代率目標，還要高出15個百分點。

熊本縣環境政策課代表宮原薰，也是這次製作「台灣半導體環保過關」報告的負責人，她表示：「這次我們走訪的科學園區，都有確實遵守台灣環境法規。」一句話，等於對園區內的半導體廠環保表現按了個讚。(閱讀全文…)

撰文‧今周刊編輯團隊

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