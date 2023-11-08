工研院攜手中信金 為2050年淨零目標獻策

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工研院與中信金控8日舉辦「淨零永續關鍵行動論壇」，產官學專家分別從政策、綠色金融、及新興科技等三大面向，為臺灣邁向2050年淨零排放，提供建言，並分享臺灣知名企業減碳實務及碳權交易商機，期望協助參與企業掌握淨零技術、永續資金、碳權資產等淨零永續三大關鍵，吸引線上線下超過3,000人共襄盛舉。

「淨零永續關鍵行動論壇」主辦單位中國信託金控及工研院，邀請高雄市長陳其邁、金管會副主委蕭翠玲、國發會副主委施克和、行政院環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴、臺灣碳交所總經理田建中等政府代表與會，日月光、台達電、中鋼等標竿企業及國內外專家參加座談。

工研院副院長張培仁指出，面對2050淨零排放挑戰，工研院自2021年成立「淨零永續策略辦公室」，深耕「能源供給」、「需求使用」、「低碳製造」、「環境永續」、「經貿法規」等五大面向，積極推動產業淨零轉型，更透過「永續碳管理平台」，協助企業計算產品生命週期碳足跡，找出減碳熱點，目前已吸引逾700家廠商加入；並以先進減碳技術研發，成功協助半導體、能源、石化、鋼鐵、農業、電子商務、傳產等多家企業淨零轉型。

同時，為加快產業減碳腳步，工研院今年更與中國信託銀行攜手，推動供應鏈永續解決方案，從碳熱點分析、碳排深度診斷、減碳技術輔導等項目，協助中國信託企業客戶實質減碳，共同邁向淨零排放，未來，工研院將持續對焦市場需求，匯聚各界專家智慧能量，協助產業厚植淨零時代競爭力。

金管會副主委蕭翠玲致詞表示，金管會透過推動「綠色金融行動方案」及「上市櫃公司淨零轉型措施」，包括推動金融機構碳盤查，組成永續金融先行者聯盟及成立碳交所等，協助企業淨零永續。

高雄市長陳其邁指出，高雄市碳排占全臺灣20％，未來如何將碳負擔轉化成為碳資產，這是高雄的機會與挑戰，也需要包含中國信託在內的金融機構、金管會推出的綠色金融3.0計畫，引導資金投入相關減碳技術，加速達成國家減碳目標。

中信金控總經理陳佳文表示，身為永續金融先行者聯盟成員之一，中國信託對於淨零減碳議題責無旁貸，肩負金融穩定的責任，勢必更審慎評估氣候變遷所帶來的風險及機會，為了強化臺灣供應鏈實力，中國信託攜手工研院打造符合國際趨勢發展的技術輔導方案，結合中國信託ESG（Environmental, Social, Governance）資金組合式貸款（ESG Portfolio Lending）及永續供應鏈服務，發揮大攜小優勢，鼓勵臺灣產業加入淨零減碳行列。

中信銀行總經理楊銘祥指出，淨零路徑漫長，碳權交易為企業淨零最後一哩路，希望藉由論壇，讓與會企業掌握淨零永續三大關鍵，協助臺灣企業突破現有減碳限制，建構臺灣產業減碳路徑，厚植供應鏈綠色競爭力。

中國信託銀行法金產品處處長蕭志鵬，從綠色金融助攻企業轉型的角度切入，他提及，中國信託觀察到客戶面對國際供應鏈要求、以及碳關稅即將開徵，必須積極整合減碳轉型所需的淨零資源及資金，協助企業在減碳過程，取得碳權資產，不僅可留作自身使用，也可透過碳權交易移轉至產業供應鏈，共創永續價值循環。

中信銀行策略長蔣振彰以中信銀行推出「轉型金融」、「影響力金融」及「永續金融」三大永續金融產品服務為例，指出金融機構發揮影響力設計符合ESG標準及滿足企業淨零不同階段需求的金融商品，是企業轉型的關鍵要素。

工研院特聘專家彭裕民分享「以創新科技引領產業淨零轉型」，以低碳能源為例，說明太陽能廢棄物預計到2050年達2.12億噸，應尋求永續、循環經濟方案，而工研院提供可循環太陽能電池，為回收太陽電池提供創新解決方案，將淨零危機轉為商機，方能掌握永續先機。

提供碳盤查、碳認證和碳權交易服務的金融科技公司MVGX綠色金融交易所聯合創始人Gabriel Wong則分享國際觀點，提供高品質碳權的挑選與使用建議，包含外加性原則、國家認可基礎、碳權的應用與目的，協助與會企業了解未來購買碳權之選擇標準。

國發會副主委施克和在第一場座談中指出，臺灣2050年淨零轉型以「科技研發」與「氣候法制」為治理基礎，未來將持續推動社會、產業、生活及能源等四大轉型策略實現目標。

行政院環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴則說明，我國氣候變遷因應法以碳費先行，近期公告溫室氣體「自願減量」與「增量抵換」兩大管理辦法，可提供臺灣企業更多減碳機制。