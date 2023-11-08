高油價影響 華航Q3每股賺0.38元、前三季每股賺1.15元

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華航（2610）董事會今（8）日通過第三季財報，受惠客運需求強勁復甦，單季營收476.81億元、創歷年同期新高，季增1.03％、年增26.48％，但受到高油價壓縮獲利空間，稅後淨利降下修至25.41億元，每股盈餘0.38元。

近期國際油價下修，新加坡航空燃油均價（MOPS）從9月每桶122.9美元回跌至10月的113.5美元，11月持續下修，可望緩解華航營運成本壓力。

累計前三季合併營收1,375.67億元、年增23.07％，營業淨利90.74億元，稅後淨利74.02億元、年增135.58％，歸屬母公司淨利68.98億元，每股盈餘1.15元，較去年同期每股增加0.55元。

航空旅運需求強勁復甦，華航9月、Q3、前三季營收齊創歷年同期新高，其中前三季客運收入866.24億元，較去年同期增幅605.35％；因應暑期旺季需求暢旺，第三季持續增加客運班次及加密航網，推升營運表現持穩向上，今年客運收入逐季成長。

貨運市場受全球經濟通貨膨脹及升息影響，整體空運需求放緩，華航前三季貨運收入424.29億元，優於2019年同期。惟航空燃油價格居高，9月新加坡航空燃油均價（MOPS）達每桶122.9美元，墊高整體營運成本，壓縮獲利空間。

展望第四季，華航客運冬季班表再增加全線班次密集度，熱門東北亞地區每週提供近180班服務。華航在剛結束的ITF旅展四天銷售業績達平常的2倍，機票售出張數也較去年旅展高出五成，搭配為期41天的線上旅展優惠促銷，看好客運營收將持續正向成長。

貨運部分，華航掌握傳統旺季商機，重點爭攬半導體機台、電商貨物、消費性電子產品設備、發動機航材等空運主力貨源，也配合生鮮旺季載運櫻桃、水蜜桃、龍蝦等運輸全球，並機動調整客貨機運力配置，爭取短期高價包機需求，爭取整體最佳營收。