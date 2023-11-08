提升水質打造安全的用水環境 BWT德國倍世教你好好用水

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「多喝水沒事、沒事多喝水」。近年越來越多人因養生意識提升，大家都知道正確喝水對健康有益無害，但你知道，不僅要喝「好水」就連生活用水也應該要用好水。BWT德國倍世邀請全台首席品水師陳君潔分享歐美最新潮流保養概念，陳君潔表示：「皮膚是人體最大的器官，含水比例約72％，皮膚含水量關係到表皮的屏障作用，全戶式淨水是歐美潮流的新保養趨勢，也就是打造生活所有空間都是安全的好水。」

提升水質打造安全的用水環境 「BWT德國倍世」教你好好用水! 圖/ BWT德國倍世提供

陳君潔進一步解釋，除了飲用水，經由皮膚吸收的水，如溫泉、水療則是說明全身用水的概念，透過水中不同礦物質來強化皮膚與身體機能。因此在家裡也應該要用「好水」來保養自己的身體，如果使用到不乾淨的水，長時間容易對身體造成皮膚過敏或其他負擔。

BWT德國倍世是歐洲具有百年歷史的水處理專家，淨水產品已進化為「全戶式淨水系統」，針對全環境生活用水，德國倍世主要分為三大類：一、去除泥沙雜質的前置雜質過濾器，可在水進入屋內前除去比頭髮直徑大的浮游生物、蟲卵、毛髮、泥沙、鐵鏽等。二、除氯過濾器，透過歐洲原裝進口高精密活性碳與石英砂，吸附水中餘氯、減少氯過敏，保護肌膚與頭髮，避免水中餘氯對身體肌膚毛髮產生影響。三、除水垢，也就是全戶軟水機，透過軟水機將水從硬水變軟水後，家中過水電器不受水垢沉積影響，也減少打掃清潔時間，洗澡時感覺水比較舒服、洗完的衣服也比較鬆軟。

硬水和軟水使用後對水設備的影響。圖/ BWT德國倍世提供

生活淨水是追求健康生活的基本要素，許多建案都已將大樓全戶淨水作為賣點之一，如台北信義區的陶朱隱園、琢白、世界明珠等著名建案在大樓設計時加入中央式過濾設備，許多企業名人與藝人更在自家自裝全戶式淨水。陳君潔建議，即使是中等收入族群也應為自己的健康稍作投資，除了注重飲水過濾設備，龍頭淨水可以為租屋族考慮的替代選項。

為歡慶雙11，BWT德國倍世官網自11月8日至11日止推出淨水設備滿10000元折抵1111元 (累折)；濾水壺系列商品祭出濾芯全面七折、組合全面8折（部分商品除外）。

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