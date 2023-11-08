亞泰金屬前三季毛利率年增21％ EPS達3.92元

亞泰金屬（6727）公告，今年前三季合併營收10.23億元，前三季營業毛利達2.1億元，前三季稅後純益0.93億元，每股稅後純益（EPS）為3.92元。
亞泰金屬表示，儘管銅箔基板（CCL）、軟性銅箔基板（FCCL）等客戶部分擴廠增產的計畫放緩，影響公司部分高階含浸設備訂單出貨與施作工程的進度，但整體來看，主力產品直立式含浸設備仍保持穩健出貨水準。
加上公司外包生產比重下降、拉高組裝自製率、優化設備訂單組合結構等效益展開，以致於今年前三季毛利率，較去年同期增加3個百分點、達21％。
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亞泰金屬（6727）公告，今年前三季合併營收10.23億元，前三季營業毛利達2.1億元，前三季稅後純益0.93億元，每股稅後純益（EPS）為3.92元。
亞泰金屬表示，儘管銅箔基板（CCL）、軟性銅箔基板（FCCL）等客戶部分擴廠增產的計畫放緩，影響公司部分高階含浸設備訂單出貨與施作工程的進度，但整體來看，主力產品直立式含浸設備仍保持穩健出貨水準。
加上公司外包生產比重下降、拉高組裝自製率、優化設備訂單組合結構等效益展開，以致於今年前三季毛利率，較去年同期增加3個百分點、達21％。
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