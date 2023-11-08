存股變飆股 四檔台股高股息ETF寫下新高

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今年以來台股高股息ETF上演大驚奇，不僅讓存股變飆股，更成盤面資金匯聚重心。法人觀察，15檔台股高股息ETF中，截至11月8日為止，有4檔股價(還原權值)寫下新高價，包括凱基優選高股息30(00915)、元大台灣高息低波(00713)、永豐ESG低碳高息(00930)、中信成長高股息(00934)。

若進一步觀察今年以來股價表現，則有8檔打敗台股大盤繳出超過兩成的報酬，其中凱基優選高股息30 ETF不僅股價(還原權值)創新高，報酬不論有無含息也都表現居前，含息締造超過5成報酬率，不含息報酬也來到42.56％，顯見股息、價差都具競爭力，11月8日收盤價21.64元，距離填息的21.65元，僅剩一步之遙。

凱基優選高股息30ETF基金經理人顏良宇表示，凱基優選高股息30近期績效表現強勁，主要歸功於納入低波動因子剔除潛藏下跌風險弱勢股的篩選機制，篩選出的成分股，在10月台股修正期間表現相對抗跌；而前十大成分股中的IC通路與PC族群，受惠於庫存去化順利、產業落底，這波反彈以來表現相對突出，而以股息指標調整權重的指數設計，也有助放大優質成分股的貢獻效益。

展望後市，企業獲利已經進入擴張週期，凱基優選高股息30ETF採用高股息、高品質、低波動的篩選機制，可望追求具有競爭力的含息總報酬，建議投資人可採定期定額或伺機分批布局提升投資效率，亦可將股息收入持續投入以收複利之效，長線投資累積持股部位。