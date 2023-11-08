旅天下10月營收3.63億 創單月歷史新高

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受惠於中秋、國慶連假接棒推升業績，旅天下聯合國際旅行社（6961）10月合併營收3.63億元，月增24％、年增2371％，創下單月歷史新猷。累計前10月合併營收約23億元，較去年同期大幅成長2029％，創同期新高，甚至超越疫情前2019年前10月累計合併營收，提升近10％。

展望後市，進入秋冬，日本旅遊市場緊接而來的賞楓、滑雪旅遊市場需求強勁其各線跨年團銷售熱度持續增溫，截至10月底，賣況已超越2019年疫情前8成5。目前，旅天下長線訂單能見度已到明年第二季，部分清明連假商品已上架。短線部分，則續推獨家包機直飛日本北海道函館、東北花卷商品，春節進單量已達6成5。另外，中國大陸團體旅遊禁令將在明年3月解除，旅天下將陸續上架相關產品，並強化深度旅遊，除了旅客詢問度增加，甚至有部分旅客為避免申辦台胞證大塞車，提前辦理，由此顯見，明年中國旅遊市場看旺。

旅天下10月營收成長有三大主因，分別為旅天下積極擴展產品、通路雙軸加盟平台版圖，至今全台已有48家通路加盟門市。再來精耕日本產品線，其中賞楓商品市場持續暢旺，獨包函館與花卷機位，賞楓團已售出9成7。此外，旅天下為強化長線歐洲、亞非產品布局，積極轉型，不僅與低成本航空公司合作轉機，更同步擴展與國籍航空、國泰、阿聯酋航空公司等直飛航班，增進旅遊產品深度，提供消費者中高價位產品之多元選擇，替營收挹注動能。

繼各旅展後，旅天下延續銷售熱度，瞄準電商年度最大盛事「雙11購物節」再祭出破盤優惠，僅限11月11日一天！官網多樣商品買1送1只要11,111元、機加酒自由行11,111元…等各式促銷。包含日本東北花卷、東京、名古屋、沖繩機票買1送1僅需11,111元。想要團體旅遊也有，「北海道函館賞雪5日」、「東北花卷溫泉4日」，以及「菲律賓宿霧鯨鯊共游5日」皆只需21,111元。為歡慶泰國限時開放台人免簽證旅遊，旅天下推出「泰國曼谷機加酒含稅自由行5日」11,111元。

另外，旅天下轉投資餐飲事業「金門金牪餐廳」，以新作「戰斧牛排家常麵」於10月臺北國際牛肉麵節，勇奪鮮食組清燉類銀牌，金牪也是此類別唯一金門得獎之店家。時節進入秋冬，金牪牛肉麵、牛肉火鍋等商品將強攻鍋物旺季，掌握年末餐飲商機。