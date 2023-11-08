加薩淪為平民地獄…戰爭要怎麼結束？拜登如何管住「肩膀上這隻失控的猴子」成終戰關鍵

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美國拜登總統一邊高喊支持以色列，一邊升高對以色列總理納坦雅胡的政治壓力；白宮既要拯救被哈瑪斯綁架的人質，又要設法避免被以色列極右派政府綁架。

美國總統拜登為了力挺以色列，付出沉重代價。

以國總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）不理會拜登的忠告，對加薩走廊轟炸及地面攻擊，造成上萬平民死亡，不只讓美國與西方盟友們灰頭土臉，美國國內還因此四處引爆衝突與對立。聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Chris Wray）更在國會警告，加薩戰爭刺激對美國人的恐怖攻擊，威脅已升高到截然不同的層次。

11月初，美國國務卿布林肯再度飛往以國，建議納坦雅胡採行美國安排的「人道暫停」（humanitarian pauses）方案，先救出被哈瑪斯挾持的人質。不料即使貴為美國國務卿，他仍然空手而返。

布林肯在10月12日、哈瑪斯恐怖攻擊的第5天，就飛往以國，當時他與納坦雅胡同框，並肩召開記者會，表達美國對以國的支持；但是三周後的11月3日，布林肯再訪以國，他與納坦雅胡的記者會卻是分頭召開，各自表述。布林肯兩次訪問的差異，充分看出美國約束以國的能力與限制。

納坦雅胡領導的以國政府，成了「拜登肩膀上不受管控的猴子」。為此，「評估納坦雅胡下台」成為白宮會議桌上不斷被觸及的話題。美國華府的政治媒體《政客》（Politico）在11月1日刊載一篇內幕報導，引述多位白宮消息人士的說法指稱，「拜登與他的高級幕僚，討論納坦雅胡政治生命即將結束的可能性，而拜登已經在最近一次的談話中，向納坦雅胡總理傳達這種情緒。」

不顧危險出訪 拜登給出忠告

拜登是外交戰場上身經百戰的老手，他在哈瑪斯恐攻事件後不到兩周，就在槍林彈雨的威脅下，親自飛到以國，白宮與國際媒體都大聲宣傳，拜登是來表達對以國的強烈支持；其實美國要表達支持，由國務卿布林肯親訪、拜登在白宮開記者會表態就已經足夠，但拜登真正的目的是要「當面忠告」納坦雅胡，避免全面的軍事攻擊，造成大量無辜百姓的傷亡。

拜登訪問以國當天，就拿美國911事件的經驗提醒以國國民。他的措辭非常清楚，「正義必須被伸張」、「但是我要提醒大家，當你感到憤怒時，不要被它吞噬。美國在911之後極度憤怒，我們尋求正義，最終也找到正義……，但是我們也（因為憤怒）犯了許多錯誤。」

拜登與他的外交團隊從事件爆發當天，就知道以國軍事復仇行動將造成平民重大傷亡；全球媒體報導的焦點，一定會從哈瑪斯恐攻的罪行，反轉成對以國殺害加薩平民的怒火，而力挺以國的美國，則會淪為箭靶。

美要求保護平民 推兩國方案

因此，白宮一方面強烈表達「支持以色列」，卻也同時高聲要求納坦雅胡「必須保護平民」，而且拜登很快就公開宣示「兩國方案」（two-state solution）是加薩戰爭的終局。布林肯更積極穿梭與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）、約旦、卡達、沙烏地阿拉伯等國家領袖協商，明確表明美國的立場。

拜登將人道援助拉到與支持以國同樣的高度，美國援助以國的預算案還在國會審議，不過拜登先拿出1億美元的人道援助款，給巴勒斯坦人民，說服埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）打開加薩邊界，讓聯合國的人道援助能夠進入加薩。(閱讀全文…)

（撰文‧乾隆來，本文作者為紐約大學金融碩士，曾任金控公司副總經理）

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