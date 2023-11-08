兆豐證總經理吳明宗 獲金彝獎「傑出企業領導人」

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治理有成、再添榮耀！由金管會指導、兩年一度舉辦、國內證券期貨界最高榮譽獎項的金彝獎於8日頒獎，兆豐證券優異的公司治理及業務表現深獲肯定，總經理吳明宗獲頒本屆金彝獎「傑出企業領導人才獎」殊榮，再度彰顯兆豐金控集團高度重視ESG、追求永續發展的企業理念。

兆豐證券指出，吳明宗總經理為本屆得獎名單中，證券業唯一獲獎之企業領導人，具體顯現兆豐證券遵循兆豐金控集團雷仲達董事長積極推動永續發展之理念，於各業務面向植入「尊重包容」、「專業信賴」及「誠信當責」等企業核心價值，致力讓客戶享有溫暖的服務體驗，同時打造企業永續經營的體質。

吳明宗特別感謝評委的肯定、董事長陳佩君及會計師公會全國聯合會黃奕睿理事長的推薦，並表示得獎不僅是個人的榮耀，更是對於兆豐證券團隊的支持與鼓勵。近年來在全體同仁的努力之下，兆豐證券持續精進客戶服務、落實公平待客，開發「E存股」及「Mega GO」等投資工具平台，實踐金融友善的目標；同時深耕金融教育議題，積極培育金融人才，實踐社會承諾。近年更積極響應政策、促進市場發展，包含推動「創新板」、「戰略新板」、股票造市業務、綠色金融投資，以及成為首批推出開放證券服務之券商。

吳明宗總經理加入兆豐證券已26年，從承銷業務開始，領導承銷團隊創造卓越績效，樹立公司承銷業務之市場聲譽，成為兆豐證券第二獲利引擎；並進行強化承銷與股代業務資源整合，建立兆豐證券公開收購業務聲譽。吳明宗感性地說，未來將以更大的熱情攜手兆豐證券全體同仁，持續為產業培育更多優秀新血，以及為臺灣金融市場的蓬勃發展貢獻心力。