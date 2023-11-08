竹縣議員關切建案道路塌陷 消防安檢業者良莠不齊

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新竹縣竹北市豐邑建設「豐采520」和新業建設工地共發生8次道路塌陷事件，8日成為議會質詢焦點，縣議員林禹佑指竹北新建大樓林立，質疑有不合法的水電業者去做消防安檢，再貼上合格包商的檢驗標章，要求消防局一定要查核不肖業者，保障民眾安全。

縣議員朱健銘對豐采520和新業建設工地造成道路塌陷事件，詢問發生原因是否與建築基地開挖工法、深度有關？林禹佑則以建築法規定 ，深開挖要做地質地基調查及使用擋土牆支撐工法，詢問建商有沒依規辦理？縣府是否有積極監督管理做為。

工務處代理處長陳盈洲說明2建案造成道路塌陷的原因，指建案工程不像公共工程有「三級品管制度」，該處到公安現場會勘，發現工地沒有監造建築師監造紀錄，也沒有配置監造現場人員，未能確實做好品管是重要原因。

縣府針對建築工地安全管理，10月已訂定「新竹縣深開挖及涉公共安全建築工地勘檢作業原則」，針對地下層開挖總深度10公尺以上，或開發範圍達3000平方公尺以上的建築工程，比照公共工程進行勘檢。

針對開挖支撐及擋土系統、安全觀測系統及相關安全維護設施等，要求承造專業工程人員及監造建築師、工地負責人，依工程進度做自主檢查並簽證負責，縣府會排定勘檢期程委派專家學者、專業技師等至現場檢查。 陳盈洲說，目前縣內有13個深開挖基地，都會依照訂定的勘驗作業原則執行，預防類似公安事件發生。

縣長楊文科對林禹佑質疑有不合法水電業者為大樓安檢問題，要求消防局及產發處針對縣內300多家水電行進行稽查，讓縣民安心，杜絕不肖業者濫竽充數進行安檢。 消防局長陳中振則表示，高層建築物，消防安檢每年至少檢查1次，11樓以上依規皆須設有自動撒水設備，蓄水量須達有效放射30分鐘以上，20層樓以上大樓則必須要有消防安全設備輔助進行搶救。