「半導體宗師」施敏辭世 陽明交大悼：科研成就深遠影響人類生活

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被美國稱為「半導體物理與技術領域的遠見卓識者」的施敏於6日辭世，享壽87歲。陽明交大表示，施敏曾在該校任教逾30年，替學生帶來世界級的前瞻視野，作育英才無數的他，最具代表性的研發成果為「浮匣非揮發性半導體記憶體」，如果沒有相關發明，就不可能產出快閃記憶體及固態硬碟，其科研成就對人類生活產生了深遠的影響，貢獻備受國際推崇。

陽明交大提到，施敏是國際知名的大師，有半導體一代宗師之稱，這個稱號說明了他在半導體領域的成就，對IC產業有非常卓越的貢獻。他在我國決定引進海外IC技術時，關鍵時刻提供了當時資政孫運璿許多重要的建議，作出正確的決策，也為我國產業帶來了數十年的榮景。

陽明交大指出，施敏也是世界級的專家學者，培養了無數的領袖人才，包含交大前校長張俊彥、空中大學前校長陳龍英(交大前副校長)、鈺創董事長盧超群，以及陽明交大產學創新研究學院院長孫元成(曾任台積電副總經理暨技術長)等。

陽明交大介紹，施敏著作等身，其中1967到1969年所撰寫的《半導體元件物理學》，起先用於交大電子研究所上課講義，很快受到全球矚目，翻譯成6國語言、發行超過300萬冊，成為全世界半導體和積體電路領域師生、研究人員進入IC領域的經典書籍，成為全球最暢銷的「半導體界聖經」。

施敏院士曾說，1967年他與韓籍同事姜大元在休息時吃甜點，看到一層層的起士蛋糕觸發靈感，兩人著手開發出「浮匣非揮發性半導體記憶體」。「浮匣非揮發性半導體記憶體」是目前廣泛使用在電子資訊產品中之快閃記憶體的基本結構，若沒有他的發明就沒有快閃記憶體以及固態硬碟。這個創新的研發與後續所衍伸的應用級產業發展，帶動且引領了行動電子時代並讓人類的生活型態走入智慧生活的數位新時代，對人類生活產生了深遠的影響。

陽明交大說，1990年施敏院士正式到陽明交大任講座教授，2010年校方頒贈終身講座教授予施敏院士，已於陽明交大任教逾30年的他，替學生帶來世界級的前瞻視野，作育英才無數。他的成就與貢獻備受國際推崇。1991年獲IEEE J.J. Ebers獎、2017年獲IEEE最負盛名的Celebrated Member Award；是少數當選中央研究院院士、美國國家工程院院士以及中國工程院外籍院士的三院院士；也曾獲工研院院士、全球「快閃記憶體高峰會」（Flash Memory Summit）「終身成就獎」以及「未來科學大獎」。