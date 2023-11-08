台英簽署提升貿易夥伴關係協議 同意就3議題談判

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行政院經貿辦總談判代表鄧振中8日宣布，台英雙方正式簽署提升貿易夥伴關係協議（ETP），為台灣首次與歐洲國家建立進一步經貿關係的框架基礎，將設定未來進一步談判的機制及談判規範，雙方並已同意，盡速就數位貿易、投資、再生能源與淨零碳排等三項議題展開談判，未來再繼續擴充到對彼此均有利的其他議題。

經貿辦指出，8日由我國駐英代表謝武樵與英國駐台代表鄧元翰（John Dennis）經由視訊，正式簽署提升貿易夥伴關係協議，為台英長期經貿策略夥伴關係奠定重要的基礎架構。

鄧振中表示，英國為具悠久歷史的經貿大國，全球第六大經濟體，脫離歐盟後更活躍於世界舞台，在全球政治和經濟具關鍵實力，特別是在生技、能源、汽車、AI、金融等產業具有全球領先地位，並與我國產業發展有高度互補性。目前英國正積極與印太地區重要國家建立經貿關係，台灣與英國能簽署本項協議，對我經貿發展具有相當正面意義，將有助於進一步提升我國際經貿地位，增進世界上其他國家與我交往的信心。

經貿辦指出，該協議也是台灣首次與歐洲國家建立進一步經貿關係的框架基礎，未來雙方將得以在互惠互利基礎上，逐步涵蓋與貿易相關的其他重要議題，也有機會作為歐洲國家與我提升貿易關係的借鏡。鄧振中進一步表示，英國將成為CPTPP新會員國，與英國提升經貿關係，對我入會工作具有重要意義。

經貿辦說，後續進入各項議題談判時，行政院經貿談判辦公室將與企業界及利害關係團體進行溝通，將相關意見納為雙邊貿易規則的重要參考，同時也會融入環境保護、性別平等、企業社會責任、消費者保護等包容性價值。參與本協議談判的單位，包含外交部、經濟部、數位部、環境部、勞動部、交通部、財政部、公平會、金管會、國發會等。