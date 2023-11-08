台英簽提升貿易夥伴關係協議 重點內容一次看

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經貿再進展！台英雙方8日正式簽署提升貿易夥伴關係協議（ETP），行政院經貿辦指出，該協議建立雙邊貿易投資長期性策略夥伴關係的框架基礎，並在此基礎上先就投資、數位貿易及再生能源及淨零碳排等三個優先領域洽簽個別協議，同時也保留擴充新增其他領域的彈性，以期逐步涵蓋其他與貿易相關的所有重要議題。未來本協議與個別領域協議將共同構築一個高標準的經貿協議。

經貿辦說，透過該協議，雙方確認世界貿易組織相關權利義務的重要性，並願合作強化以規範為基礎的全球貿易體系，同時也會致力減少企業，特別是微中小型企業，遭遇的貿易投資障礙，推動建立開放、公平、安全與可信賴的數位環境，合作因應環境永續性及氣候變遷的挑戰，以及攜手處理符合雙方利益的未來新興貿易議題。

經貿辦說，未來雙方進入個別領域談判時，將與企業界及具利害關係的相關團體進行溝通，並將相關意見納為調和雙邊貿易政策與規則的重要參考，同時也會融入環境保護、性別平等、企業社會責任、消費者保護等包容性價值。

該協議主要內容如下：

●優先重點領域皆是目前國際貿易的重要關鍵議題

雙方將先針對投資、數位貿易及再生能源與淨零碳排等3項重點領域洽簽個別協議。

一、投資

強化台英雙方擁護全球永續性和負責任投資的領導地位；支持以規範為基礎的多邊貿易體制；保護企業免於不公平競爭與市場扭曲的威脅；促進雙邊投資的便捷與合作，同時提升雙方在多邊場域的合作。

二、數位貿易

在符合雙方共同利益的數位貿易領域展開合作；應用數位科技提升雙邊貿易便捷化；降低中小企業運用數位科技的障礙；支持開放的數位貿易市場，並鼓勵新創事業發展；推動以規範為基礎的全球數位貿易體系。

三、再生能源／淨零碳排

透過綠色貿易驅動去碳化的發展，以支持實現各自的淨零碳排目標；提升綠能基礎建設，同時展開綠色貿易合作；透過優化專用港口設施、綠色金融模式及健康安全標準，支持發展離岸風電；在新興能源技術領域展開合作，共同建設循環經濟；透過分享最佳實踐，合作提升專業人力技能。

●保留擴增新領域的彈性，奠定逐步擴大協議的框架基礎

基於互惠互利，雙方同意依據下列原則納入擴增新領域，包含有助落實台英提升貿易夥伴關係的目標；符合台英雙方的共同利益與需求；擴增新領域並不會影響台英各自既有的承諾與義務。

●建立成效檢視機制，同時鼓勵雙方企業參與

在雙方簽署個別領域協議後，雙方將舉行定期檢視會議，掌握各領域的推動進展，必要時可介入協調，以確保各項工作可達成提升雙邊貿易夥伴關係的目標，也確保推動項目與時俱進，以因應國際新興貿易議題。

此外，鑒於企業的參與關乎提升貿易夥伴關係的成效，特別是為中小型企業，雙方亦會共同研議具體可行的企業參與合作形式，如促進台英企業連結、聯合舉辦企業活動等。

●提升貿易夥伴關係協議內容解釋與適用

雙方間對於提升貿易夥伴關係協議解釋或適用產生任何歧見時，將透過雙方間諮商以友好方式解決，不會交由任何第三方、法院或法庭處理。