「DON DON DONKI」中台灣首店、「若櫻壽司」全球首店插旗台中老虎城 9日開幕搶市

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深受國人喜愛、日本特色商品專賣店「DON DON DONKI唐吉訶德」，中台灣首家旗艦店插旗台中「TIGER CITY老虎城購物中心」，預計明（9）日開幕！強調將最受北部消費者歡迎的和牛串、安田精米、現煮食堂及COSME DONKI 引進台中；此外，全新品牌「若櫻壽司」全球首店，也獻給了台中老虎城！

老虎城購物中心去年營收26億元，今年第四季隨著「DON DON DONKI」開幕，以及玩具反斗城、重慶火鍋餐廳「緋花」等新品牌與新通路陸續加入營運行列，今年營收目標28億元，明年將挑戰30億元！

「DON DON DONKI」中台灣首間分店插旗台中「TIGER CITY老虎城購物中心」！圖／曾麗芳

「DON DON DONKI」台中店開幕期間，各類商品祭出優惠價格，優惠期限至11月30日。開幕期間單筆消費滿2,000元，即可獲得Donpen野餐墊或毛毯（二選一），數量有限贈完為止。

「DON DON DONKI」開幕期間台中店各類商品祭出優惠價格，優惠期限至11月30日。圖／曾麗芳

PPIH集團全新品牌「若櫻壽司」，在台中TIGER CITY打造日系禪風用餐環境，店內提供120席座位，全餐點使用北海道七星米，每日以店內精米機器將糙米碾成白米，越嚼越香甜的米飯交織生魚片的鮮美，滿足消費者對壽司的想像。

除了現做握壽司，若櫻壽司提供生魚片、日式烤物、天婦羅多樣的日式餐點供消費者選擇。

DON DON DONKI集結北部最受歡迎的熟食櫃位，以銅版價格提供中部消費者更多美味新選擇。起源於DON DON DONKI台灣的和牛串，提供北海道、鹿兒島產和牛，1串售價99元、2串優惠價179元！由PPIH集團會長親研指導的安田精米，每日以店內精米機器現碾的白米，製作最新鮮的日式飯糰，以售價50-99元不等的價格即可享用。

此外，最受歡迎的「現煮食堂」，提供消費者各式日本現煮麵食，任選泡麵由專人烹飪料理服務，店內隨時來碗熱騰騰的泡麵，實現「想試試看」的心情。有別於CITYLINK南港店，台中TIGER CITY店特別提供糖心蛋，每日限量30份。

此外，喜愛日本流行美妝的小資女有福了！DON DON DONKI將超人氣的COSME DONKI一同引進台中，不定期與日本美妝品牌線上連線，講解美妝保養產品特色和使用方法。開幕當日上午11點，與日本知名品牌KOSE連線直播，體驗「光映透 潤澤亮采修護眼霜」，日本連線與品牌進行直接互動。