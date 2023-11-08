營運低谷難關 機械公會向政府提五大建言

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今年台灣機械產業景氣看不到好轉的跡象，台灣機械工業公會表示，因應國際政經情勢不穩與景氣不佳影響，機械公會8日代表業者，向政府提出研擬擴大內需方案、提供優惠利率貸款、稅賦減免與刺激製造動能之電價補貼等措施等五大建言，協助業者度過眼前營運陷入低谷的難關。

機械公會提出建言一、為協助國內機械設備業者面對景氣寒冬，建請政府研擬擴大內需方案，包括鼓勵國營事業、大專院校與政府委辦等相關政府標案，優先採購國產設備；補助國內製造業採購國產高效節能之生產設備，實現節能碳排之目標。

建言二、為提升我機械設備之產品價值與國際競爭力，建請政府擴大研發補助與轉型升級輔導措施，鼓勵機械業者投入高值化、綠色化、智慧化之產品研發，提升我國機械產業之國際地位，強化國際競爭力。

建言三、台灣產業主要以外銷為導向，機械產業長久以來為台灣重要之創匯產業，因應全球製造基地轉移，供應鏈重組與強化產業韌性等趨勢，建請政府協助我機械業擴大海外行銷補助，以協助開拓全球新興市場。

建言四、因應機械訂單下滑與客戶交機時程不斷後延影響，機械設備業者資金周轉能力更為重要。建請政府應妥善規畫給予機械設備業者優惠利率貸款、稅賦減免與刺激製造動能之電價補貼等措施，並協助避免銀行抽銀根，以緩解中小企業營運成本負擔，協助渡過全球經濟放緩下之經營困境。

建言五、為加速推動企業數位轉型與調整企業體質，建請政府規劃企業轉型輔導措施，透過法人、管理顧問公司與公協會合作成立輔導訪視團隊，提供廠商輔導諮詢資源與經費補助

，協助中小企業進行人才培育、經營管理、數位轉型等全方位的升級轉型輔導。