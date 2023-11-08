國泰、三井台日聯手 中和大案正式啟動

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各界期盼已久的矚目大案「META PARK」正式啟動，由台日不動產龍頭國泰建設與三井不動產集團合資成立的「板南置業」主導開發，於今(8)日舉行開工動土大典，該案基地鄰近環狀線中原/橋和站，將分為兩期推出，「META PARK」為第一期，將興建2棟31F超高樓層建築，臨路規劃大尺度退縮的林蔭步道與沿街商業廣場，為中和近年難得一見的大型住宅開發案。

國泰建設與三井不動產集團，各自在台日不動產領域穩居一席領銜地位，國泰建設(2501)是股票上市的建設公司，穩健、實在的大樹企業形象深植人心，憑著獨步全台的「四大保證」及優良信譽屹立業界59年，推案向來以自住市場為主，方正、實住的國泰格局，更是深受世代推崇，累積超過5萬5千戶國泰粉絲肯定。

而享譽日本的三井不動產集團，看好台灣市場的發展潛力，則是早在2016年就登台深耕，陸續以質感住宅、精品飯店、outlet等大型開發計劃布局全台，短短數年間，已在北、中、南都會城市打造多座指標購物中心，精品飯店與住宅推案計劃也接連落實，在台各項事業體表現亮眼，收穫一波波粉絲推崇。

這次台日雙強合作，挾雙品牌光環與超強建築實力，無疑是各界矚目焦點，再加上極具優勢的環境條件，地段鄰捷運中原/橋和站，推案規模大與開發完整性，他案難以超越，不僅業界高度關注，網路上更是討論不斷，未演先轟動。

本案產品規劃主推28~52坪自住型格局，以SC鋼骨結構打造31層擎天建築；建築規劃由台北101舵手－李祖原聯合建築師事務所負責，公設空間則由與日本百年「日建集團」系出同門的株式會社日建空間設計操刀，其他團隊卡司如永峻工程顧問、聿善景觀設計、袁宗南燈光設計等，亦是業界的佼佼者。營造廠則是由霖園集團旗下、擁有40年甲級營造實力的三井工程擔綱，以承攬超過數百件住宅建築、商場、飯店、醫院、辦公大樓等大型建築工程的厚實經驗與營建品質，盡全力打造令人安心的安全建築。

負責銷售本案的海悅廣告表示，國泰建設與三井不動產集團，投入最好的資源與用心規劃，未來「META PARK」興建完工後，不僅將是中和空前的摩天地標，更肩負都市再生重要指標地位，社區周邊退縮尺度將打造為綠意滿點的開放廣場，回饋給鄰里友善舒適的人行空間，改善街廓面貌的同時，也將帶給中和地區民眾最好的未來生活。