資金錢進海外股 不動產、科技主題ETF最受惠

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美國聯準會利率連二凍，加以美國十年期公債殖利率明顯回落，提振市場投資情緒，資金轉向錢進海外股票市場，帶動11月以來不動產、科技主題ETF表現突出，規模及股價同步翻揚。

因聯準會11月暫停升息，資金回流風險性資產，美股及各產業類股皆明顯反彈，統計近一周以科技股為大宗的費城半導體、那斯達克指數大漲7.9％、6.1％，優於標普500指數的4.4％；全球各主要產業指數多收紅，其中不動產(REITs)、資訊科技類股漲幅6～7％，表現相對亮眼，並挹注相關海外股票主題ETF報酬及規模增長表現。

復華富時不動產ETF(00712)經理人許忠成表示，美國十年期公債殖利率近期一度突破5％大關，不過在聯準會發表聲明後下滑，衡量市場風險情緒的VIX指數自21.7波段高點連日走跌至15以下，預期抵押權型REITs受惠利率波動度下降，將提升其利差空間，加以升息進入尾聲、市場流動性改善，有助帶動資金回流，使抵押權型REITs市場後市看好，建議可逢低分批布局。

復華S＆P 500成長ETF(00924)經理人吳允翔指出，上周公布10月美國非農就業新增人數低於預期、失業率上升至3.9％，為2022年1月以來新高，由於市場法人解讀美國聯準會進一步升息的意願降低，使美國十年其公債殖利率大幅回落，隨利率變動不確定風險下降，推升股債市投資氣氛好轉，有助市場展開評價修復，先前受到修正的科技股等成長題材可望受惠，建議可透過一籃子股票布局的ETF，掌握各類資產回升機會。