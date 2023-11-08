教導偏鄉長者防詐、學3C 全台80處據點著手推計畫

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為了強化民眾堵詐和防詐認知、強化地方數位韌性，數產署今年10月公開徵選，選出全台19個縣市、80處數位據點，數位部長唐鳳今率隊前往高雄美濃的米濃聚落「菸仕物所」參訪，該據點導入數位知識、防詐意識、數位賦能。數產署指出，試辦計畫將延續至明年4月底，未來有望繼續推動，讓各鄉鎮透過數位力保存文化和提升。

米濃聚落創辦人陳佳鴻表示，他不是美濃在地人，但在2018年來到美濃，成立米濃聚落主要是想透過數位創生帶動地方發展，引入人口，除了透過線上進行知識擴散，也透過市集平台、工作坊等線下活動推動據點，尤其菸仕物所空間是在美濃地區中心，目前已成為青創攤位、地方交流、觀光遊憩的主要據點。

對於協助防詐部分，陳佳鴻說，美濃聚落多是65歲以上老人，根本不知道詐騙型態為何，長者生長在資訊較為封閉的時代，但同年齡層間卻會互相分享資訊，因此他會舉辦工作坊，邀請里長、社區協會理事長參與，透過以一傳十的方式，讓防詐訊息擴散最大化，目前每週工作坊至少有20、30位長者會參與。

數產署副署長胡貝蒂說，數位服務據點就像是資訊包的概念，據點迅速找到相關知識，數產署作為後台也會傳遞政府防詐最新的作為，像是隱碼或111短訊的作法，盼透過據點傳遞偏鄉更多資訊，強化各地數位韌性。

此外，唐鳳當日也前往日光小林社區，訪視青年T大使計畫的實作培育狀況，數位部「數位青年T大使推動計畫」是針對各行各業數位轉型所需人才提前布局，鼓勵非數位相關科系青年跨領域加入，提供為期20週至少230小時的數位轉型培育課程，邀請業師帶領青年進入企業場域實作。

日光小林社區是八八風災後小林村部分居民的現在所居地，T大使結合高雄市社會創業協會合作導入AR故事繪本製作、大武壠植物園AR導覽以及社群行銷推廣等，幫助小林村搜集文化、傳統植物的知識，透過數位化保存，提升社區網路能見度及觀光效能，活絡地方經濟。

數產署指出，數位青年T大使計畫目前累計4屆，培育1836位T大使，像是台灣大哥大、新光銀行、友達等354家國內知名企業都投入該計畫，培育青年，未來T大使將在各行各業扮演數位轉型的種子，未來也將持續擴散更多案例示範成效，發展更多數位服務解決方案。