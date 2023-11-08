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雙11購物節 網路賣家應注意營業稅問題

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雙11購物節已如火如荼展開，各網路賣家均推出眾多優惠以吸引消費者購買，財政部北區國稅局表示，個人以營利為目的透過網路銷售貨物或勞務當月銷售額已達起徵點時（貨物新台幣8萬元、勞務4萬元），應即向住（居）所或戶籍所在地國稅局辦理稅籍登記。

依加值型及非加值型營業稅法第28條規定，營業人有固定營業場所，應於開始營業前向營業地址所在地國稅局辦理稅籍登記；有別於一般有實體店面之營業人，財政部規定個人以營業為目的透過網路銷售貨物或勞務，其當月銷售額未達起徵點者，得暫時免向國稅局辦理稅籍登記，以降低徵納雙方成本，倘當月銷售額已達起徵點時，應即向住（居）所或戶籍所在地國稅局辦理稅籍登記。

該局舉例，甲君於乙網路平台銷售少女服飾，於111年10月開始於乙網路平台銷售服飾，該月份銷售額只有7萬餘元，同年11月間為迎接雙11購物節舉辦優惠活動吸引消費者購買，銷售量爆紅，當月銷售額即有50萬餘元（已達起徵點），嗣該局查獲甲君111年11月至112年6月間銷售額合計817萬餘元，未向國稅局辦理稅籍登記，除補徵營業稅額40萬餘元，並依營業稅法第45條、第51條第1項第1款及稅捐稽徵法第44條規定，擇一從重處罰鍰20萬餘元。

國稅局呼籲，賣家以網路方式銷售貨物或勞務應自行檢視，如有應辦理稅籍登記之情事，在未經檢舉及未經稽徵機關或財政部指定的調查人員進行調查前，向住（居）所或戶籍所在地國稅局辦理稅籍登記，並自動補報補繳所漏稅款及加計利息者，可依稅捐稽徵法第48條之1規定免予處罰。

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