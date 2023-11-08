金融機構「以錢促綠」 企業不轉型遲早資金斷鏈

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台灣企業面臨2050淨零排放的轉型挑戰，這股旋風也席捲金融圈，除銀行提出綠色金融等產品，產官學界也開始研議透過金融市場的力量，督促企業加速淨零腳步。企業若放棄投入ESG，不只面臨上下游供應斷鏈，資金也將斷鏈，京華廣場頂級商辦園區符合ESG各項指標，連續兩年獲GRESB五星評級，幫助企業永續成長，也是最具綠色金融價值的投資標的。

由金管會推動之「綠色金融行動方案3.0」，期盼借重金融市場的力量，帶動台灣轉型至低碳或零碳經濟，而包括星展、玉山、富邦等銀行均已提出綠色金融相關產品，通過與企業討論在特定期限內實現的關鍵永續目標，決定是否提供如高額低利等優惠貸款條件，藉此鼓勵企業實施ESG，目前已有部分金融機構拒絕提供資金，給對環境與社會有不利影響的產業。

而這股「以錢促綠」的風潮早在國外流行，包括韓國、新加坡及歐盟，都要求企業進行永續金融的揭露，日本更是建立綠色金融網站與資訊平台，提供綠色債券等ESG各項資訊，大型企業正積極實施減碳，以接軌國際，並吸引優秀人才。鼎越開發執行副總張嘉文表示，這使得企業對綠商辦的需求劇增，而符合其需求的商辦不僅要具備綠建築設計、獲得國際綠色認證，能協助業租戶購置綠電憑證，才能實現全面的節能減碳及環保政策。

此外，若能取得綠色金融投資指標也極為重要，張嘉文以全球房地產永續基準指標GRESB為例，包括新加坡凱德集團、香港太古集團都藉此評級，獲得逾百億元新台幣的綠色永續貸款。張嘉文表示，京華廣場協助企業做到淨零排放，在建築方面，將朝向取得建築能效評估系統（BERS）的認證，規劃取得美國綠建築LEED、健康建築WELL白金級，並具有綠色金融優勢，連續兩年以台灣第一高分獲GRESB五星評級，是獲國際認證最具有綠色金融投價值的標的，能提升進駐企業的品牌及聲譽，增加投資者的信任和忠誠，未來地段與綠色溢價效應可期，成為全球旗艦總部的頂級商辦選擇。