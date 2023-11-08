新台幣陷震盪盤整 收32.248元、貶5.1分

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美國聯準會（Fed）官員接連發表鷹派談話，認為通膨難對付，支撐再升息預期，國際美元指數翻揚，主要亞幣趨弱，新台幣兌美元也陷入震盪盤整格局，終場收在32.248元、貶值5.1分，匯價連二個交易日收黑，短線匯市尚無出明確方向，市場氣氛偏觀望，總成交量縮至11.585億美元。

匯銀主管指出，台北金融市場8日脫鉤，外資雖繼續回補台股，但匯市不見回補動能，外資整體雙向操作，但匯出力道大一些，而進出口商則維持近期觀望態勢，出口商近期隨匯價升值轉為惜售，而進口商則是「邊買邊看」，雖有進場買匯但力道不大，整體力道仍由外資主導，而央行在尾盤仍有進場小幅調節，終場貶幅稍稍收斂。

根據央行統計，美元指數回升0.24％，主要亞幣走入震盪趨貶格局，韓元續貶0.21％、新台幣貶0.16％、日圓貶0.13％、星幣貶0.07％，唯獨人民幣升值0.08％。

匯銀主管指出，Fed主席鮑爾本周三將發表談話，市場將從中尋找線索，關鍵是鮑爾是否維持上周偏鴿基調，若立場轉鷹，屆時美元指數將繼續回升，亞幣將持續承壓。

匯銀主管也說，未來要緊盯有無經濟數據出現變化，近期美國經濟已沒有原先預期亮眼，顯示高利率效果發酵，後續預計Fed會先在高利率觀望，但假如經濟衰退比預期更快，勢必就要提早考慮降息。

外匯交易員表示，短線新台幣走勢幾乎是「貼著」美元及人民幣走，且觀察央行在盤初及盤末都有進場調節，希望讓開、收盤波動度不要太大，短線關鍵就看Fed立場，預計新台幣持續盤整，預計在32.1～32.3元之間徘徊。