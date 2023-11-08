櫃買本周上櫃審議三連發 連鎖藥局佑全率先通關

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櫃買中心本周上櫃審議三連發，8日審議通過國內知名連鎖藥局佑全（6929）上櫃案，為今年第四季以來第三檔通過上櫃審議委員會審議之公司，而本周尚有國邑、昱展新藥兩家新劑型新藥研發商，將陸續於9日及10日進行上櫃審議，上櫃IPO進度年底積極衝刺。

櫃買8日審議通過佑全上櫃案，佑全主要從事連鎖藥妝及藥局之經營，董事長為鄭振文，推薦證券商係台新綜合證券及華南永昌綜合證券，申請時資本額4億元。

業績表現方面，佑全去年全年營收為33.03億元、稅後純益1億元，每股稅後純益（EPS）2.4元；而至於今年，累計前三季營收為23.11億元、稅後純益891.4萬元、EPS為0.21元。

今年來疫情趨緩，企業重啟上市計畫，櫃買中心今年喊出上櫃家數24家、興櫃包含戰略新板45家的目標。據統計，櫃買中心第四季以來，已審議通過包括欣新網、創為精密、佑全三家公司之上櫃案，預料年底前也將加速作業。

而觀察現階段上櫃IPO狀況，今年來截至8日止，申請登錄興櫃的家數為56家，含戰略新板公司13家，已率先達到年初設定的標準；不過，申請上櫃家數目前僅19家，距離目標仍差5家，距離年底僅剩最後兩個月衝刺期，櫃買中心也將全力衝刺、力拚達標。