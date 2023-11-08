林集團新連鎖品牌【太麻林 酸菜魚】及新創「熊貓夾美食」11月正式營運

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林集團再展新據點【太麻林 酸菜魚】台中旗艦店！雙品牌美食玩樂新體驗。

林集團新連鎖品牌【太麻林 酸菜魚】，坐落在台中益豐路，近千坪的「太麻林酸菜魚台中旗艦店」，以及新創「熊貓夾美食」在2023年11月正式營運，餐廳一樓擺放百台的夾美食機台顛覆民眾對餐廳的即有印象，將吸引不少親子客層，創造美食、玩樂新體驗。

品牌創辦人林協健董事長以多年的餐飲經驗，打造一個餐飲時下流行的夾美食文化，結合酸菜魚的用餐體驗，不僅是來餐廳享用美食，更能飽餐一頓後至隔壁進行有趣的夾美食活動，非常歡迎一家大小闔家體驗。

林集團指出，試營運以來不少爸媽帶著小孩來玩夾美食，兌換各式零食，成為闔家休閒的場所，期能成為台中都會享用美食、休閒娛樂的新據點。酸菜魚主要以泡椒、辣椒及花椒調味，再加上高湯與酸菜、新鮮魚片一同燉煮，最後淋上辣椒、花椒、泡椒炒出的熱油，作法費工，口味酸爽帶勁，辣中帶麻，四季品嚐都開胃又下飯！

料理講究工序，不僅嚴選產地直送新鮮大白菜，醃製過程只加鹽，毫無添加物，藉由大白菜自身的乳酸菌發酵，傳承古法5道工序的秘制酸菜，醃漬一個月再熟成20天，加入魚皮、魚骨及雞骨燉煮的湯頭，不嗆口的溫和酸感，還保留大白菜的回甘酸甜！份量分為中、大、土豪（適合3～4人），標配的酸菜魚以切成片的烏鱧魚肉作為主料，將泡椒、薑等爆香後，加湯燉煮酸菜和魚，再加入配料木耳、寬粉、金針菇和豬肉片，傳統道地的滋味酸辣可口！

亦可挑選台灣活石斑入菜，肉質Q彈毫無腥味，秘制湯頭以大骨熬成，搭配完美比例的酸爽酸菜，佐以香菇、木耳、金針菇、腐竹等豐富配料，配上一碗越光米飯就心滿意足！搭配多款涼菜及小吃，泰式小卷、蜜漬番茄、滷鴨血、香香炸雞雞、京都排骨等，歡迎蒞臨品嚐。