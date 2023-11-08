10萬支台糖冰棒換新裝！ 聯名「雲林厚工學」展覽下周登場

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雲林縣府文觀處18日至12月3日將在北港糖廠舉辦「雲林厚工學」展覽，為行銷這場展覽，連「冰棒」都身負重任。台糖公司生產的10萬隻冰棒首次與地方縣市政府活動聯名，冰棒外袋印著「厚工限定，台糖聯名」，行銷雲林縣府文觀處的「厚工」品牌，這些冰棒除了在台糖冰品部販售，也將在部分活動開放免費索取。

縣長張麗善表示，「厚工」一詞是台語，意味認真打拚的職人精神，雲林縣的各行業、宗教、工藝成就都經過長時間淬鍊，傳承、創新、融合的過程非常「厚工」。

文觀處長陳璧君指出，「The MEGA Yunlin 雲林厚工學」將於11月18日至12月3日展出五大主題，包括神工學、農業學、未來學、共享學、觀光學，例如廟宇文化、農業職人、雲林物產與創新產品、觀光亮點等，目標是提昇雲林縣文化觀光產能、產業發展、國際旅遊能見度。

台灣糖公司雲嘉南區處以暢銷的明星商品台糖花生及紅豆冰棒，協助宣傳「The MEGA Yunlin 雲林厚工學」展覽即將登場，這兩款冰棒換上底部標示「厚工學」的新包裝，總計生產10萬支，除在北港、虎尾、斗六糖廠冰品部買得到，展覽現場也有機會免費品嚐。 陳璧君表示，雲林縣各領域都有「厚工」的職人精神，台糖冰棒是其中之一，接下來還會與鰻魚便當、朝天宮及武德宮的祈福袋聯名。

陳璧君表示，聯名行銷的效果大，10月間國際偶戲節活動也曾與全家便利商店的咖啡套聯名。

雲林縣北港鎮北港糖廠閒置20餘年未開發，雲林縣政府為活化廠內24間蔗糖倉庫，規畫「雲林厚工學」策展系列活動，搭配花燈、宗教工藝、布袋戲及偶戲主題展，創造雲林縣頂級藝文視覺饗宴。