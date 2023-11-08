獨》爭取愛心企業挹注 社福團體聯合平台爭曝光

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社福團體在社會上扮演重要協助角色，不過在照顧相關服務所需花費，經常因費用不足發揮力量有限，在許多愛心企業挹注經費後，全國社福團體為了爭取服務經費，都會努力宣傳自己方案，每年超過300個社福團體希望透過平台曝光，也在彼此交流後，逐漸從封閉走向開放。

高雄市方舟就業服務協會理事長王姿琦表示，該會創會之初，即接到台新銀行的來電指導如何撰寫計劃書，也在創會前5年中獲得25至50萬元不等的方案補助，讓方舟可以從弱小的機構，在民間企業支持中逐漸成長茁壯。

王姿琦說，因為每年300多個社福團體透過平台，可以彼此連結、合作，而且是跨縣市的結盟，也因此從北到南的社團團體彼此認識，有更多的分享資源，不會因為資源短缺而封閉，反而開啟一扇門，提供社福團體更多的交流。

王姿琦表示，愛心企業為了鼓勵青年朋友更關心社會議題及學習使用社會資源，每年的募票活動，都選擇在年輕人聚集的地方辦理，也讓社區民眾可以得知到哪裡可接受免費的長輩服務、孩子的課後輔導、身障朋友的工作訓練等等。

王姿琦說，透過平台，可以認識全國300多個社福團體的計劃，有身障、婦女、兒少、老人、偏鄉等方案。而每一個社福團體可以得到5年的補助機會，5年後成為畢業天使團，協助輔導更弱小缺乏資源的單位。

此外，透過募票活動宣導，民眾更認識社會許多的愛心服務社福團體，可以成為志工與捐款或捐物者，顯現「人情味」就是台灣最美的風景。

她指出，社福團體因為資源短缺，可能經常是封閉的，自能顧著自己，不容易與其它社福團體分享資源，因為有了「你的一票，決定愛的力量」的募票活動，讓民眾的投票，可以轉為民間企業的捐款。

王姿琦說，2022年「你的一票，決定愛的力量」，台新銀行共捐出3470萬元。每一位民眾，當年度可以有10票，分別投給10個社福團體，獲得高票的前幾名社福團體，即可獲得方案經費補助，為了爭取補助，也讓社福團體動起來，透過社福團體共同募票，資源共享，也達到了宣傳與捐款的效益。