「國際閱讀教育論壇」450師與會 專家分享國際教改經驗

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以「閱讀，共好台灣」為主題的「2023國際閱讀教育論壇」今（8）日於國立台灣圖書館演藝廳舉行，吸引450名教師出席參與。新北市教育局邀集國內外教育專家學者，安排專業講師分享國際教育改革的經驗，以閱讀為核心展開多元豐富的議題深究和實作分享，帶動提升閱讀教育。

本場論壇邀集國內外教育專家學者，安排專業講師分享國際教育改革的經驗，以閱讀為核心展開多元豐富的議題深究和實作分享，帶動提升閱讀教育，激勵教師重新看見教學的熱忱與初衷，為下一代創造更美好的未來，開拓台灣教育新視野。

教育局副局長歐人豪表示，閱讀教育是全民的責任，從公部門閱讀教育政策的規劃、制定及資源提供，到民間資源的人力物力投入，並與家庭攜手陪伴，讓閱讀從小扎根；透過閱讀來學習、發覺個人潛能，進而能夠共感與理解別人的需要，形成意見、提出建言，進而投入社會參與、創造共好社會。

新北市2019年領先全台發布《新北市永續發展目標地方自願檢視報告》，透過 SDGs接軌國際，向世界揭示新北的永續決心。本次論壇主題「閱讀，共好臺灣」，包含了平等教育、聯合國永續發展目標、永續閱讀等子題。

埔墘國小老師蕭文琦表示，除了在校內、校外的閱讀共備外，從本次的閱讀論壇中獲取更多閱讀能量，藉由論壇在閱讀與寫作、翻轉閱讀、數位閱讀，到重啟閱讀等歷程中，為自己帶來閱讀教學上新的刺激與想法。

德音國小老師周亞薇認為，透過參與國際閱讀論壇，不僅讓現場的老師向外打開視野，也向內審視自己教學，在閱讀的核心上，激化更多的可能，最終回應到永續與共好的社會參與行動。

教育局表示，新北市推動閱讀教育多年，已有豐碩成果，除了完成全市273所學校的圖書館改造、設立26座社區共讀站，更於推動國小圖書館智慧升級計畫，全面引進自動借還書系統及數位科技融入閱讀教育。