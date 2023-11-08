立委要求改善「北高雄」塞車問題 交通部允改善

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民進黨立委邱志偉日前在立法院交通委員會針對北高雄長期塞車問題提出質詢，並要求交通部針對塞車問題提出解決方案。交通部後續回應表示，高速公路局針對國道1號辦理增設交流道、橋梁改建及橋涵工程，工程還會辦理主線拓寬，此外，公路局也在研議台39線往南延伸，將會大幅改善道路擁塞狀況。

邱志偉表示，國道1號在上下班時間總是容易塞車，尤其是高雄路科到楠梓更是塞車最嚴重的路段，交通部在北高雄路網應該有短、中、長期的規畫，逐步改善總是擁塞的路況；橋頭科學園區、北高雄產業園區陸續在去年及今年動土，後續廠商設廠開始生產後，塞車狀況更會雪上加霜。

交通部回應指出，高公局在2017年起針對擁塞改善有多項短期作為，主要集中在高雄市區的匝道拓寬、車道調整及改善等，另外國道10自由路出口匝道拓寬工程也從今年度開始辦理，完工後可改善國10西向車流回堵問題。

中長期的改善部分，配合高公局正在辦理增設岡山第二交流道工程，並將針對土庫排水橋、後勁過水橋改建、橋頭科學園區開發增設3座穿越高速公路橋涵、增設橋科匝道等工程，這些工程因為施工期間不減少通行車道數的交維需要，將會有預留空間，後續會兼辦理主線拓寬工程，完工後高速公路從土庫排水橋（岡山大莊段）以南將會是全線雙向8車道。