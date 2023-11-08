台灣櫻花前三季EPS 3.34元 全年營收看增、毛利率走揚

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國內廚衛電龍頭-台灣櫻花（9911）今(8)日公佈第三季財報，Q3合併營收21.34億元，季增12.8％，年增8.7％，稅後純益3.17億元，年增27.29％，EPS達1.45元，表現亮眼；前三季累計合併營收59.68億元，年減1.3％，稅後純益7.29億元，年減0.3％，EPS 3.34元。

台灣櫻花表示，受惠原物料價格回穩，前三季毛利率達34.9％，較去年同期增加1個百分點；展望第四季，隨著高價值商品的上市及產品組合的優化，預期Q4毛利率將較同期增長。

台灣櫻花指出，在五倍券拉動消費需求，以及經銷商預期漲價心理進貨推高基期下，造成廚衛電產品今年上半年衰退9.5％。然而，第四季廚衛電預期在新品上市帶動，加上即將進入傳統旺季，2023全年預期仍將呈現微幅成長。

此外，整體廚房受惠建案交屋大量出貨，上半年業績成長11.5％；下半年在新建案迎接交屋潮下，整體廚房仍將有大量出貨，但成長幅度將較上半年趨緩，預期2023年整體廚房仍有8％至9％成長力道。

另在新產品及新事業方面，淨水產品近幾年的佈局持續發酵，上半年業績成長6.7％，下半年可望維持成長趨勢；家居事業在新策略佈局下，預估第四季將會大量出貨。

法人預估，台灣櫻花在兩大事業體穩定及新產品新事業成長帶動下，2023全年營運表現仍可期。