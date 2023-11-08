永豐金前十月賺逾168億 史上同期新高

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永豐金控10月單月獲利雖衰退但前十月累計獲利仍創新高！永豐金控8日公布自結獲利，10月自結稅後淨利新台幣10.64億元、月減30.7％，但累計前十月稅後淨利168.11億元續創歷史同期新高、年增率達23.7％，EPS 1.38元，年化ROE 12.14％。

10月因股市波動大，單月銀行、證券子公司獲利雙雙衰退。金控稅後淨利新台幣10.64億元、月減4.71億元，主因銀證子公司受資本市場波動影響，獲利較前月減少，但較去年同期來看仍成長63.9％。

10月銀行稅後淨利11.31億元、月減12.7％，主要是因手續費收入與金融交易操作獲利下降，但仍較去年同期成長8.6％。證券10月稅後淨利0.05億元、月減98.4％，主要受行情震盪，投資收益減少所致，但也優於去年同期的表現。

就今年以來表現，永豐金控今年前十月累計稅後淨利168.11億元、年增率達23.7％，獲利續創歷史同期新高，主要受惠於銀行子公司獲利穩健且證券子公司獲利大幅成長。

其中，永豐銀行前十月稅後淨利138.6億元、年增率5.6％，獲利創同期歷史新高，主要受惠於金融交易相關收益成長。資產品質維持優異，NPL僅0.08％。

永豐金證券子公司前十月稅後淨利達30.62元、年增22.67億元、年增率高達 285.2％，大幅成長主要受惠於資本利得增加。此外，受惠於台股成交量較去年同期增加10.2％，以及多元手收策略奏效，永豐金證券整體手續費淨收益年成長14.6％。