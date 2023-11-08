《電週邊》宏碁攜中研院合作個人化癌症疫苗 為精準醫療開創新局

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【時報記者任珮云台北報導】根據國際癌症研究機構 (International Agency for Research on Cancer, IARC) 估計，2040年全球每年將有超過1600萬名癌症患者死亡；而今年六月衛福部公布最新2022年國人死因統計，癌症（惡性腫瘤）連續第41年高居國人死因首位，占全體死亡人數比率24.9%。

隨著醫學的進步，更有效的癌症療法成為醫療領域的研究重點；著眼於此，宏碁（2353）與中央研究院於日前簽屬合作備忘錄，針對個人化mRNA癌症疫苗進行合作，共同將個人化癌症疫苗從基礎研究推展至臨床試驗；此次合作將相互借重雙方擅長的技術，包含免疫抗原預測AI模組、mRNA藥物製程等，期能促進在個人化mRNA癌症疫苗和藥物領域的獨立研發及製造能力。

宏碁創辦人暨榮譽董事長施振榮指出：「精準醫療是未來醫界的發展趨勢，全世界都朝此方向積極推動，台灣精準醫療研發量能應結合科技及台灣的ICT產業基礎，跨域合作迎接智慧醫療產業新局，為社會創造更高的新價值，也對全人類做出更多貢獻。」

宏碁總經理簡慧祥表示：「宏碁深耕醫療領域數年，運用資通訊科技推動數位健康科技的發展，不僅能提升醫療效率，更能增進醫療品質。此次宏碁與中研院的合作，除了將個人化癌症疫苗及 mRNA 藥物量產製程與相關設備往市場邁進外，整合科技與醫學之長更顯示出宏碁將會有更多智慧醫療解決方案進入臨床應用，實現醫療科技創新。」

中央研究院廖俊智院長則指出：「在疫情初期中研院即組成mRNA疫苗研發團隊，投入多項具有潛力的研究主題，從基礎研究到實際製程，進行垂直整合。目前已有多項成果，其中由應用科學研究中心團隊所研發的自動化mRNA製程平台，可為個人化癌症疫苗及其他臨床二期前小規模製造，提供連續式、自動化、智慧化、標準化的桌上型製作系統。 宏碁公司近年來積極投入生醫領域，與本院mRNA疫苗研究團隊在創新研發方面頗具共識，進而雙方簽署合作備忘錄。」

宏碁價值創新中心旗下生物醫學團隊專注於個人化癌症疫苗開發，並以人工智慧 （Artificial Intelligence,AI）為基礎之疫苗抗原預測平台，結合宏碁專有技術，拓展人工智慧於個人化癌症免疫治療的應用。此次合作計畫之中，宏碁於疫苗免疫抗原預測AI模組（Acer Deep Intelligence for Vaccine and Antigen,ADIVA）係針對每位癌症患者的腫瘤細胞特徵不同、患者本身的免疫系統之差異，將AI應用於預測專一性活化病患免疫系統清除腫瘤細胞之標記。

有別於傳統大眾化使用的疫苗，固定的疫苗設計與大量的生產流程，個人化疫苗則是針對患者量身訂製，需要小量且多樣化的生產製造流程；有鑒於此，宏碁與中研院核酸先導設施將合作開發小量製造流程；除了疫苗的個人化設計外，未來亦將推展至臨床試驗，在患者接種疫苗後，宏碁將針對疫苗抗原專一性免疫反應進行分析，應用於評估患者所產生的免疫反應提供AI模型有效益之數據。

目前醫療應用所需的小批量、多樣性、個人化精準的mRNA疫苗並沒有適當的製程設備，中研院結合跨領域專才，成功打造「自動化連續流式mRNA疫苗製程平台之原型機」，在流體力學設計上有所突破，利用新式低阻流體微型反應器達成良好的反應控制及混合效果，配合線上感測及AI分析，創造連續式穩定的「微環境」，可有效提升生物製劑良率。此原型機可實現一鍵式（push-button）的操作，加上拋棄型一體式（All-in-One）封閉式耗材設計，能有效確保製程潔淨度，避免樣品間交叉污染，可應用於實驗室開發至未來個人化癌症疫苗製造的規模。