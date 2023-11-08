虛報裝修費用想減稅 他被補稅逾百萬元

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想騙國稅局，門都沒有。國稅局表示，納稅義務人甲君於111年12月間出售其同年5月間取得的房屋、土地，於申報個人房地合一所得稅時，提示估價單及統一發票列報裝修費230萬元，國稅局函請甲君提示裝修契約及給付證明等相關裝修事證，但甲君僅提示裝修後的房屋室內相片數張，無法提示其他證明文件。

國稅局為求慎重，另請買方說明交屋時的房屋現況是否有經裝修情形及提示相關佐證資料，經買方表示交屋時僅有冷氣機、床板及床墊等基本傢俱並提示點交房屋時的相片，然其提示相片與甲君提示的裝修後相片不符，國稅局請甲君再次說明後，甲君承認並無裝修，是以不實單據虛報費用。

該案被國稅局以可減除成本剔除裝修費230萬元，核定補徵稅額103.5萬元（230萬元x適用稅率45％）並裁處罰鍰。

財政部台北國稅局表示，個人出售105年1月1日以後取得之房屋、土地，於申報房地合一所得稅時，如將持有該房地期間所支付能增加房屋價值或效能且非兩年內所能耗竭的增置、改良或修繕費（裝修費），包含於可減除成本中減除，應有裝修事實，並檢附相關憑證。

台北國稅局呼籲，納稅義務人辦理個人房地合一所得稅申報時，切勿心存僥倖，以不實契約書或統一發票等虛報裝修費逃漏稅捐，以免遭補稅及裁罰。