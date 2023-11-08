推廣策略奏效 瑞磁前三季毛利率衝62.1％、每股虧損1.9元

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瑞磁（ABC-KY，6598）受惠產品組合大幅趨向數位生物條碼(BMB)與檢測試劑(IVD)等耗材提升，帶動第三季毛利率達67.5％，連帶拉抬前三季毛利率攀升至62.1％，惟因營業額仍未達損平點，前三季稅後淨損1.56億元，每股虧損1.9元。

瑞磁表示，隨著授權夥伴對BMB的需求穩定增加，加上IVD試劑持續新增客戶群與增加檢測項目，將努力朝向營收持續擴大、轉虧為盈與躋身多元診斷領導廠商的目標。

營運漸入佳境的瑞磁，旗下多元真菌檢測(RUO)自今年6月推出以來，已吸引真菌診斷實驗室聯盟（FDLC）中的多家實驗室有意測試此產品，並Johns Hopkins University Hospital在10月的IDWeek研討會中發表他們的測試結果，未來將有助於新客戶的導入。

瑞磁的多元真菌檢測，可將傳統真菌培養動輒需2到4周的檢出時間，以PCR的方式縮短至數個小時的自動化流程，並且一次提供多達20種真菌的檢測結果。目前鎖定器官移植、免疫功能衰弱等易受侵入性真菌染感肺部，造成死亡或嚴重後遺症的族群為主力市場，

此外，瑞磁自建的銷售團隊搭配經銷商Medline，已經將自動化分子檢測系統 MDx3000推廣至興趣最高的美國各大實驗室，並有部分客戶推進至簽約及測試的階段。該團隊已規劃了一系列的性傳染病結合抗藥基因檢測、泌尿道檢測、多重抗藥性檢測套組將先後開發完成，期許用全面性，高通量的診斷方案提供社會大眾負擔的起的多元檢測。

瑞磁8日董事會也通過Beth Laderman擔任新任研發主管，主持開發MDx3000搭載的試劑項目。過去Laderman女士曾任Hycor，Biomerica，Focus Diagnostics等國際診斷大廠的研發主管，產品開發經驗豐富。

展望第四季，瑞磁持續IVD業務的積極佈局並預期BMB授權業務穩定貢獻，並期待在明年迎來多元檢測產品被實驗室客戶廣為應用的時點。