議員批嘉義市北港路開發計畫牛步化 市府官員曝進度

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嘉義市政府規畫開發北港路兩側農業及工業土地共約209公頃，議員張秀華今天批市府已編列800萬元經費做規畫報告，進度卻一直拖延，再三督促市府允諾明（2024）年6月送中央審議，市府都發處長許懷群才表示，努力推進。

張秀華指出，嘉義市鐵路高架化帶動後火車站小澎湖、小副瀨、北港車頭周邊土地開發，市政府寄發1300多份問卷調查意願，僅回收約2成問卷，有逾7成有意願開發，市府到社區辦說明會，都發處長沒到場了解民意、未與民眾面對面交流，請許處長對嘉義市重大開發案多用心。

張秀華還說，北港路連結國道一高嘉義交流道，是嘉義市入口門戶，開發周邊土地是民意所趨，但20多年來沒有突破性進展，近年來市府以800萬元經費委外做北港路區段徵收評估報告，目前有進度嗎？請許處長允諾2024年6月將全案送中央審議。

許懷群表示，北港路兩側土地整體開發計畫案委託服務內容有農業用地說明書、區段徵收公益性與必要性評估報告、出流管制規畫等，預計今年底完成期中報告，明（2024）年6月提出期末報告，努力於明年底送中央審議。

但張秀華認為北港路開發案一拖再拖，讓民眾一再失望，再三督促許懷群用心、加速作業，許懷群最後允諾努力於明年6月送中央審議。

嘉市府都發處表示，北港路區段徵收計畫面積約209公頃，2022年寄出230份問卷，調查工業區地主意願，回收78份，回收率34.78％，有45名地主同意，約占回收問卷56.25％，另有2名地主致電同意。

今（2023）年1、2月間寄發問卷1733份、辦說明會，調查農業區地主意願，目前回收744份問卷，回收率約42.93％，有693名同意，約占回收93.15％，同意面積約116公頃，占農業區面積64.01％。