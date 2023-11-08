博弘雲端榮獲「運動企業認證標章」實踐ESG永續發展

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博弘雲端科技作為雲端產業領航企業，積極響應教育部體育署推廣職場運動風氣，今年首度報名「運動企業認證」計畫即通過認證，並榮獲教育部體育署頒發112年度「運動企業認證」殊榮，該計畫要求參與企業需達到一系列特定標準，包括提供運動設施、鼓勵員工參與體育活動、舉辦健康促進活動，並建立健康管理計畫。博弘雲端一直在這些方面展現出色的表現，並積極建構健康的職場環境，呼應企業ESG員工健康正向指標。

博弘雲端堅持對於服務客戶的熱情，相信努力工作的價值並樂在其中，我們重視每位Nextlinker工作生活的平衡，積極為同仁打造Work Life Balance職場，成立多元性運動社團如籃球社、瑜珈社、路跑社、登山社外，更以公司為平台透過舉辦3對3籃球競賽活動，提供一個競賽及娛樂性的場合，讓同仁能夠互相交流、展現籃球社同仁的籃球技巧、增進友誼，並鼓勵運動精神和團隊合作；更不定時與外部公司球隊交流，互相勉勵督促彼此，自主召集夥伴進行體能訓練(慢跑、重訓等)，潛移默化下帶入運動風氣，進而養成自主運動的習慣。

除成立多元運動社團外，博弘亦鼓勵同仁參加單車、登山及其他運動類活動與比賽，公司並額外給予獎勵補助，如2019登雪山、2020登玉山、2021登桃山，年年登山一起共創有意義的夥伴關係，與大家一起勇於挑戰自我，登高峰！另外，路跑社的路跑里程會轉換為公益金「跑1公里捐10元」，捐贈給台灣需要的角落，與同仁們一起落實企業社會責任。

博弘雲端執行長何冠生授獎時表示，此一成就體現了博弘雲端對員工健康和福祉的承諾，我們深知員工的健康是公司成功的關鍵之一，因此我們一直將員工的健康視為企業的核心價值之一。博弘雲端將繼續支持和鼓勵員工參與體育活動，並持續關注和投入善盡企業社會責任，以確保我們的員工能夠在一個友善和健康的工作環境中茁壯成長，守護每個員工及每位員工的家庭幸福，共同實踐職場健康之永續發展力。